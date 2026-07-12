Brockhaus will 180 Mio an Aktionäre zurückzahlen – 90 Mio Aktienrückkauf

In einer Stimmrechtsmitteilung erklärt die SFCMG Beteiligungs‑GmbH & Co. KGaA, zugerechnet dem langjährigen Gesellschafter Andreas Peiker, dass ihr Anteil an den Stimmrechten von Brockhaus Technologies zum Stichtag 1. Juli 2026 auf 5,04 Prozent gestiegen ist. Demnach werden 527.000 Aktien zugerechnet; die Gesamtzahl der Stimmrechte liegt bei 10.447.666. In einer vorherigen Mitteilung war der Anteil noch mit 4,82 Prozent angegeben. Es wurden keine derivativen Instrumente im Sinne des WpHG eingesetzt. Die Meldung stärkt die Transparenz über relevante Anteilsverhältnisse vor der anstehenden Hauptversammlung.

Die Brockhaus Technologies AG hat am 9. Juli zwei kapitalmarktrelevante Mitteilungen veröffentlicht, die sowohl Änderungen in der Aktionärsstruktur als auch weitreichende Vorschläge zur Kapitalrückführung nach dem Verkauf der Bikeleasing‑Gruppe betreffen. Vorstand und Aufsichtsrat legen der Hauptversammlung ein Maßnahmenpaket vor, das einen Großteil der Verkaufserlöse an die Aktionäre zurückführen soll.

Die wesentlichere Nachricht ist die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. August 2026 mit dem Ziel, weitreichende Beschlüsse zur Rückführung von rund 180 Mio. Euro aus dem Verkauf der Bikeleasing‑Gruppe zu fassen. Als erstes Element schlagen Vorstand und Aufsichtsrat ein öffentliches Erwerbsangebot zum Rückkauf eigener Aktien in einem Volumen von bis zu 90 Mio. Euro vor. Die erworbenen Aktien sollen anschließend gemäß vereinfachtem Verfahren eingezogen werden. Als Orientierungsgröße nennt das Management einen Angebotspreis von 24,00 Euro je Aktie; der tatsächliche Preis darf den relevanten Börsenkurs um mindestens 10 und höchstens 30 Prozent übersteigen.

Zusätzlich planen die Organe, einen Teil der bestehenden Kapitalrücklage in Höhe von rund 183 Mio. Euro aufzulösen. Diese soll durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Verbindung mit einer ordentlichen Kapitalherabsetzung in freie Kapitalrücklagen überführt werden, um die bilanziellen Voraussetzungen für künftige Ausschüttungen zu schaffen. Beide Maßnahmen sind von der Zustimmung der Hauptversammlung und von bilanziellen Voraussetzungen abhängig; die Einberufung der Versammlung und weitere Details werden fristgerecht veröffentlicht.

Für Anleger bedeutet das Paket eine deutliche, kurzfristig geldwerte Rückführung an die Eigentümer sowie potenzielle Effekte auf die Aktienanzahl und das Ergebnis je Aktie. Entscheidend für die Realisierung sind die konkreten Beschlussfassungen der Hauptversammlung und das Abstimmverhalten bedeutender Anleger, darunter die nun mit über fünf Prozent zurechenbare SFCMG‑Beteiligung. Marktreaktionen dürften sich an der Höhe des Angebots und der Bewertung orientieren.

Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 20,60EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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