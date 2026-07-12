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    BlackRock kratzt an 5%-Schwelle: Kurzzeitige Überschreitung bei Nemetschek

    BlackRock kratzt an 5%-Schwelle: Kurzzeitige Überschreitung bei Nemetschek
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    BlackRock hat innerhalb weniger Tage seine meldepflichtigen Stimmrechtsanteile an der Softwaregruppe Nemetschek offen gelegt – und dabei die Schwelle von fünf Prozent kurzzeitig überschritten. Zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG, übermittelt via den Dienstleister EQS, dokumentieren die Bewegungen für Anfang Juli 2026.

    Ausgangspunkt ist die Mitteilung mit Stichtag 06.07.2026: BlackRock, Inc. (Sitz Wilmington, Delaware) wies demnach zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 5.842.085 Aktien aus, was 5,06 Prozent der nach § 41 WpHG relevanten Gesamtstimmrechte von 115.500.000 entspricht. Hinzu kamen Finanzinstrumente – überwiegend Contracts for Difference (CFDs) und ein kleiner Posten aus Wertpapierleihe – mit zusammen 614.443 (CFDs) plus 24.150 aus Wertpapierleihe, entsprechend rund 0,55 Prozent. Zusammen ergab das eine wirtschaftliche Beteiligung von 5,61 Prozent.

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    Am folgenden Tag, 07.07.2026, wurde die Position leicht reduziert: Die zugerechneten Stimmrechte sanken auf 5.689.079 Aktien (4,93 Prozent), die Instrumente summierten sich nun auf 597.914 (CFDs) plus 34.455 aus Wertpapierleihe – ebenfalls circa 0,55 Prozent. Damit lag die kombinierte Quote bei 5,47 Prozent. Bei beiden Meldungen wurden keine direkten Stimmrechte angegeben; alle Anteile sind zugerechnet (§ 34 WpHG). BlackRock machte außerdem Angaben zur internen Konzernstruktur und listete zahlreiche Tochtergesellschaften und Verwahrstellen auf, betonte jedoch, weder beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu beherrschen, die Nemetschek-Stimmrechte halten oder ihnen solche zugerechnet werden.

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    Die Schwankung um die 5‑Prozent‑Marke ist aus Sicht der Investmentpraxis nicht ungewöhnlich. Positionen großer Vermögensverwalter wie BlackRock können sich binnen Tagen durch Umschichtungen, Portfolioanpassungen, Handelsausgleich oder Veränderungen bei derivativen Kontrakten und Wertpapierleihe verändern. Relevanz hat die Marke jedoch regulatorisch und kommunikativ: Überschreitungen lösen Meldepflichten aus und rücken Beteiligungen in den Fokus von Marktteilnehmern und Medien, weil sie - zumindest potenziell - Einflussmöglichkeiten auf die Kapitalgesellschaft signalisieren.

    Für Nemetschek bleibt festzuhalten: BlackRock hält weiterhin eine spürbare ökonomische Position nahe der 5‑Prozent‑Grenze, die sich aus zugerechneten Aktien und Instrumenten zusammensetzt. Ob dies strategische Bedeutung für die Unternehmensführung hat, ist aus den Meldungen nicht ableitbar; die Hinweise deuten eher auf übliche Investment- und Verwaltungsaktivitäten hin.



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    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 56,60EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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