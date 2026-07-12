Union Investment: 3,49% an SAF‑HOLLAND – nur technische Umschichtung

Konzernangaben: Emittent ist die im unterfränkischen Bessenbach ansässige SAF‑HOLLAND SE (LEI 222100QJQLUJHWREL058). Mitteilungspflichtige ist die Union Investment Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die zugrunde liegende Gesamtzahl der Stimmrechte von SAF‑HOLLAND beträgt 45.394.302.

Union Investment Management GmbH hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen Veränderungen an ihrem Anteil an der Nutzfahrzeugzuliefererin SAF‑HOLLAND SE offengelegt. Die Meldungen, veröffentlicht am 10. Juli 2026 (jeweils um 11:35 und 11:38 CET/CEST) und eingereicht gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, dokumentieren technische Umbuchungen zwischen unmittelbar zuzurechnenden Stimmrechten und Instrumenten (Wertpapierleihe), ohne die Gesamtexponierung gegenüber SAF‑HOLLAND zu verändern.

Kernzahlen der Meldungen: Am 7. Juli 2026 wies Union Investment eine direkte Zurechnung von 1.331.768 Stimmrechten (2,93 %) sowie Instrumente in Form von Wertpapierleihen in Höhe von 251.484 Stimmen (0,55 %) aus; die Summe ergab einen melderelevanten Anteil von 3,49 %. Am 8. Juli 2026 verschob sich die Zusammensetzung: Die zugerechneten Stimmrechte stiegen auf 1.432.104 Aktien (3,15 %), während die durch Wertpapierleihe angerechneten Instrumente auf 151.141 Stimmen (0,33 %) sanken. Auch hier blieb die Gesamtsumme unverändert bei 3,49 %.

Einordnung und Bedeutung: Die Mitteilungen dokumentieren keine Veränderung der wirtschaftlichen Gesamtposition gegenüber SAF‑HOLLAND, sondern vielmehr eine interne Umschichtung zwischen direkt zugerechneten Rechten und geliehenen Papieren. Solche Bewegungen sind typischerweise Folge von Rückrufen geliehener Aktien, Anpassungen in der Verwahrung oder kurzfristigen Portfolio- und Liquiditätssteuerungen. Entscheidend ist, dass Union Investment mit 3,49 % weiterhin über der in Deutschland meldepflichtigen Schwelle von 3 % liegt, jedoch deutlich unter relevanten Schwellen wie 5 % oder 10 %, die weitreichendere Einfluss- oder Squeeze‑Out‑Rechte auslösen würden.

Rechtlicher Rahmen und Transparenz: Die Offenlegung erfolgte form- und fristgerecht nach WpHG; Union Investment gibt an, weder beherrscht zu werden noch andere für die Stimmrechte relevante Gesellschaften zu beherrschen. Für Investoren und Analysten signalisiert die Meldungsserie keine strategische Positionsvergrößerung, sondern kurzfristige technische Anpassungen im Fondsmanagement. Beobachter werden insbesondere bei weiterführenden Bewegungen oberhalb der 5‑Prozent‑Marke aufmerksam bleiben.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,96EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.