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    Bank of America trimmt NORMA-Beteiligung: Swaps drücken Stimmrechte

    Bank of America trimmt NORMA-Beteiligung: Swaps drücken Stimmrechte
    Foto: NORMA Group

    Die NORMA Group SE hat zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen der Bank of America Corporation publiziert, die einen geringfügigen, aber meldepflichtigen Wechsel in den zugerechneten Stimmrechten dokumentieren. Die Bekanntmachungen, übermittelt über den EQS-Service und veröffentlicht am 10. Juli 2026, betreffen freiwillige Gruppenmitteilungen infolge einer Schwellenberührung auf Ebene einer Tochtergesellschaft.

    Kern der Meldungen: Die Bank of America Group – letztlich zuordenbar über Tochtergesellschaften wie BofAML-Einheiten und insbesondere Merrill Lynch International – weist zugerechnete Stimmrechte an der NORMA Group aus. Am 6. Juli 2026 gab die Gruppe einen Bestand von 998.251 zugerechneten Aktien an, entsprechend 3,13 % der Stimmrechte. Zusätzlich hält die Gruppe Instrumente, die auf Stimmrechte einwirken (Rechte wie „Right to Recall“, „Rights of Use“ sowie Equity-Swaps), die zusammengenommen weitere 0,30 Prozentpunkte repräsentieren. Daraus ergab sich eine konsolidierte Positionssumme von 3,43 % bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 31.862.400.

    Einen Tag später, am 7. Juli 2026, ist in der Folgemitteilung ein leicht verringerter Bestand verzeichnet: 976.670 zugerechnete Aktien (3,07 %). Die instrumentellen Positionen wurden ebenfalls marginal angepasst; die Summe der instrumentellen Einflussgrößen sank auf 0,29 %, sodass die Gesamtbeteiligung auf 3,35 % fiel. Konkret sind in beiden Mitteilungen 4.072 Stimmrechte aus einem „Right to Recall“ und 39.070 aus „Rights of Use“ aufgeführt; der größte Unterschied liegt in den gemeldeten Swap-Positionen, die zwischen 51.635 und 48.197 Stimmrechten schwanken.

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    Rechtlich relevant ist, dass die angegebenen Quoten die Meldepflicht nach § 40 Abs. 1 WpHG auslösen und die Bank of America als meldepflichtige juristische Person fungiert. In den Dokumenten wird ferner angegeben, dass die Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte des Emittenten halten oder zugerechnet bekommen; die Struktur der involvierten Tochtergesellschaften wird in der Mitteilung aufgelistet.

    Ökonomisch haben diese Bewegungen keinen Kontrollcharakter: Die Beteiligung verbleibt klar unter Schwellen, die eine Beherrschung nahelegen. Für Anleger und Beobachter ist die Meldung dennoch relevant, weil sie Transparenz über derivativ abgesicherte Positionen (Swaps) und attributive Zurechnung schafft. Insgesamt dokumentieren die Mitteilungen eine moderate Reduktion der zugerechneten Stimmrechte der Bank of America Gruppe an der NORMA Group innerhalb von 24 Stunden – primär bedingt durch Anpassungen in derivativen Positionen und der zugerechneten Aktienbestände.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17,74EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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