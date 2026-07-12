ZEAL kauft SevenCanyon – starker UK-Einstieg für 33,8 Mio. GBP

Montega AG wertet die Transaktion als günstig: Basierend auf dem erwarteten EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Millionenbereich ergibt sich ein Transaktionsmultiplikator von etwa 5,0 bis 6,5x EV/EBITDA (bei vollem Earn-out), was im Branchenvergleich als attraktiv eingeschätzt wird. Als Gründe nennt der Analyst die langjährige Beteiligung ZEALs an SevenCanyon seit 2018 sowie die operativen Synergien und die Compliance-Expertise des Käufers, die bei einem möglichen regulatorischen Wandel von Vorteil sein dürften.

ZEAL Network SE beschleunigt mit dem Einstieg in Großbritannien seine internationale Expansion: Der Hamburger Lotterieplattformbetreiber übernimmt SevenCanyon Limited vollständig und baut damit ein etabliertes Geschäft für Sachpreis-Gewinnspiele (Prize Draws and Competitions, PDC) aus. ZEAL hielt bereits 3,5 Prozent an dem britischen Anbieter und zahlt nun für die restlichen 96,5 Prozent rund 33,8 Millionen GBP in bar zuzüglich eines Earn-outs von bis zu 4,8 Millionen GBP. Die Akquisition wird über ein endfälliges Darlehen in Höhe von 40 Millionen Euro mit siebenjähriger Laufzeit finanziert.

SevenCanyon operiert im PDC-Segment, das durch kostenlose Teilnahmewege oder einfache Fragen derzeit nicht dem regulären Glücksspielrecht unterliegt. Zwar gibt es bislang keine verbindliche Verschärfung der Regulierung, doch wurde ein freiwilliger Verhaltenskodex eingeführt und Montega erwartet mittelfristig eine strengere Regulierung. Eine solche Entwicklung dürfte zu einer Konsolidierung des fragmentierten UK-Marktes mit mehr als 400 Anbietern führen, von der ein kapitalstarker Plattformbetreiber wie ZEAL profitieren könnte.

Operativ bestätigte das Management die Jahres-EBITDA-Guidance von 70 bis 75 Millionen Euro; in dieser Spanne sind bereits Einmalkosten aus der Transaktion im mittleren einstelligen Millionenbereich berücksichtigt. Die Umsatzprognose wird noch geprüft; als Größenordnung nannte das Unternehmen rund 30 Millionen Euro Umsatzbeitrag durch SevenCanyon und ein Wachstum im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich. Montega erwartet kurzfristig positive Impulse durch ein starkes zweites Quartal: Hohe Jackpot-Phasen der staatlichen Lotterien führten zu einem Spielvolumen von über 2,2 Milliarden Euro, was bei ZEAL ein Umsatzplus von über 25 Prozent und ein EBITDA von mehr als 20 Millionen Euro ermöglichen dürfte.

Montega bestätigt die Kaufempfehlung für ZEAL und hebt das zwölfmonatige Kursziel von 68,50 auf 70,00 Euro an. Analyst: Tim Kruse, CFA.

Risiken bleiben: Die Fremdfinanzierung erhöht die Bilanzrisiken, und mögliche regulatorische Verschärfungen könnten kurzfristig Margen belasten. Gleichwohl erwartet Montega, dass die Skaleneffekte bei Kundenakquise, Cross-Selling über LOTTO24/Tipp24 sowie technische Integration zeitnah greifen. Der Vorstand plant einen englischsprachigen Conference Call zur Besprechung der Transaktion und der Q2-Zahlen; Investoren sollten die Q2-Berichterstattung zur Validierung der erwarteten Synergien und der Guidance genau verfolgen. Montega sieht weiteres Upside, setzt aber auf disziplinierte Umsetzung weiterhin.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 44,60EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.