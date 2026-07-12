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    Öl‑Schock und Trump‑Rhetorik: Bundesanleihen erholen sich – Risiko bleibt

    Öl‑Schock und Trump‑Rhetorik: Bundesanleihen erholen sich – Risiko bleibt
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in der zweiten Wochenhälfte moderat von den starken Vortagsverlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Donnerstagnachmittag um 0,23 Prozent auf 125,43 Punkte zu; bereits am Morgen war er um 0,18 Prozent höher gemeldet worden (125,37). Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank in der Berichtsserie von rund 3,09 Prozent am Morgen auf 3,08 Prozent am Nachmittag und fiel bis zum Freitag weiter auf etwa 3,06 Prozent.

    Auslöser für die unmittelbar vorausgegangenen Verluste war ein starker Ölpreisanstieg nach US-Militärschlägen im Iran sowie scharfen verbalen Drohungen des US-Präsidenten. Steigende Energiepreise gelten als Treiber höherer Inflationserwartungen und damit als Argument für restriktivere EZB-Geldpolitik, was Staatsanleihen üblicherweise belastet. Nachdem sich die Lage im Iran zeitweilig beruhigte und US-Präsident Donald Trump in seiner Wortwahl zugleich Abschreckung und Verhandlungsbereitschaft signalisierte, gaben die Ölpreise nach – eine Entwicklung, die die Anleihekurse stützte, weil sie die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank etwas dämpfte.

    Makroökonomische Impulse blieben insgesamt begrenzt. So wirkten sich die veröffentlichten Inflationsdaten der Eurozone kaum auf die Marktbewegungen aus: In Deutschland und Frankreich bestätigten zweite Schätzungen ein moderates Nachlassen der Preisdynamik im Juni. Auffällig waren dagegen die Außenwirtschaftszahlen: Die deutschen Exporte legten im Mai kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent auf 137,9 Milliarden Euro zu und verzeichneten damit den vierten Anstieg in Folge. Volkswirte wie Thomas Gitzel bewerteten den Mai als starken Monat, der eine befürchtete konjunkturelle Delle im zweiten Quartal möglicherweise verhindert.

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    Marktstrategen sehen den geopolitischen Verlauf rund um den Iran als dominanten Risiko-Treiber, solange der makroökonomische Kalender dünn besetzt ist. Kommentare von Institutsökonomen weisen darauf hin, dass kurzfristige Schlagzeilen, etwa zur Eurogruppe und zu EU-Budgetregeln, später zusätzliche Impulse liefern könnten. Insgesamt blieb die Erholung an den Anleihemärkten jedoch verhalten und anfällig für erneute Schocks, insbesondere durch Ölpreissprünge.

    Für Investoren bedeuten die jüngsten Ausschläge, dass die Zinsstruktur weiterhin volatil bleiben dürfte. Kurzfristig dürften Nachrichten zur geopolitischen Lage und Ölpreisentwicklung die Haupttreiber sein, während konjunkturelle Indikatoren und EZB-Stimmen erst in einem zweiten Schritt wieder stärker gewichtet werden. Eine nachhaltige Entspannung am Markt würde Renditen drücken und Kursgewinne bei Staatsanleihen begünstigen; umgekehrt könnten erneute Eskalationen zu einem schnellen Renditeanstieg und Ausweitungen von Risikoaufschlägen bei Peripheriepapieren führen. Anleger werden daher ihre Duration sorgfältig justieren und auf Liquidität achten, während Portfoliomanager Szenarien für anhaltend höhere Inflationsrisiken durchspielen. Zudem behalten Marktteilnehmer die politischen Debatten in Brüssel im Blick, da fiskalische Entscheidungen die Zinsmärkte mittel- bis langfristig beeinflussen können und zugleich Anlegerstrategien nachhaltig prägen deutlich.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 125,6EUR auf L&S Exchange (10. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




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