Ryanair-Flug umgekehrt: Fensterscheibe bricht, Passagier verletzt

Eine Ryanair-Maschine auf dem Linienflug von Thessaloniki nach Memmingen musste nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start umkehren. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall und dem Zerbrechen einer Fensterscheibe; Sauerstoffmasken fielen in der Kabine herab. Ein unmittelbar neben der beschädigten Scheibe sitzender Passagier wurde laut Berichten von Mitreisenden festgehalten, sein Kopf und seine Schultern sollen kurzzeitig aus dem Fenster geragt haben. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht; nach Medienangaben handelt es sich um einen serbischen Staatsangehörigen. Ryanair bestätigte, dass sich ein Passagierfenster gelöst habe; die Maschine sei nach Thessaloniki zurückgekehrt, die Passagiere seien ins Terminal gebracht worden. Um Verspätungen gering zu halten, organisierte die Airline kurzfristig ein Ersatzflugzeug, das die Kundschaft wenig später nach Memmingen brachte. Ermittlungen wurden eingeleitet; eine abschließende Ursache war zunächst nicht bekannt.

Für die Wirtschaft und die Airline-Branche ergeben sich aus dem Vorfall mehrere relevante Aspekte: Operativ konnte Ryanair den Schaden durch den Einsatz eines Ersatzflugzeugs schnell begrenzen, sodass direkte Folgeausfälle offenbar gering blieben. Kurzfristige Kosten entstehen dennoch durch den Divert, medizinische Betreuung, die Bereitstellung und Positionierung des Ersatzflugzeugs sowie mögliche Schadens- und Entschädigungsansprüche betroffener Fluggäste. Darüber hinaus sind zusätzliche Prüf- und Wartungsaufwände an der betroffenen Maschine und ähnlichen Typen denkbar, bis die Ursache geklärt ist.