H2 Core AG: Verlust schrumpft – aber Liquidität auf Messers Schneide

Die H2 Core AG hat vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt, die ein differenziertes Bild zeigen: Zwar hat sich der Verlust im Einzelabschluss nach HGB gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduziert, die Liquidität und die Eigenkapitalsituation bleiben jedoch angespannt. Nach Angaben des Vorstands belief sich der vorläufige Jahresfehlbetrag für das 1. Halbjahr 2025 auf 149 TEUR (VZ 1. HJ 2024: 455 TEUR). Dieser Fortschritt wird begleitet von lediglich rund 1 TEUR an frei verfügbaren liquiden Mitteln per 30. Juni 2025 (31. Dezember 2024: 2,5 TEUR). Die vorläufige Bilanz weist zudem einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 316 TEUR aus.

Operativ setzt sich der Trend zu niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen fort: Diese sanken deutlich auf 116 TEUR nach 433 TEUR im Vergleichszeitraum. Treiber der Kostenreduktion sind offenbar einmalige Aufwendungen im Vorjahr, während in der Berichtsperiode die Aufwendungen primär aus Rechts- und Beratungskosten (33 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (25 TEUR), Kosten für Börsennotierung und Kapitalmarktkommunikation (20 TEUR), Versicherungen (16 TEUR) sowie Aufsichtsratsvergütungen (7 TEUR) bestanden. Dem gegenüber stehen gestiegene Personalaufwendungen von 89 TEUR (VZ: 22 TEUR), was auf personelle Aufbau- oder Restrukturierungsmaßnahmen hindeuten könnte. Sonstige betriebliche Erträge wurden mit 49 TEUR (VZ: 0 TEUR) ausgewiesen; das Finanzergebnis war mit +7 TEUR leicht positiv.