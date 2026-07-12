HORNBACH zahlt 2,40€ Dividende – startet Staggered Board & Rückkauf

Ein zentrales Beschlussbild betraf die Neustrukturierung der Aufsichtsratswahlen. Mit der Wahl von Michael Heinz bis 2030 wurde der erste Schritt zur Einführung eines rotierenden Wahlzyklus („Staggered Board“) umgesetzt. Künftig sollen nicht mehr alle Aufsichtsratsmandate gleichzeitig zur Wahl stehen; zudem wurde die maximale Amtszeit von fünf auf vier Jahre verkürzt. Die Maßnahme zielt auf mehr Kontinuität in der Gremienarbeit und eine gestaffelte Nachfolge.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat auf ihrer Hauptversammlung in Landau eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26 beschlossen. Damit zahlt das Unternehmen unverändert seit 39 Jahren eine Dividende und signalisiert Kontinuität: Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,7 Prozent, die Dividendenrendite bei rund 2,8 Prozent (bezogen auf den XETRA-Schlusskurs vom 28. Februar 2026). 80,2 Prozent des Grundkapitals waren auf der Versammlung vertreten.

Die Hauptversammlung stimmte zudem weiteren Vorlagen der Verwaltung mehrheitlich zu, darunter die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Separat hat der Vorstand ein Rückkaufprogramm über bis zu 65.000 Stückaktien (rund 0,41 Prozent des Grundkapitals) beschlossen. Die Käufe sollen voraussichtlich am 16. Juli 2026 beginnen und bis spätestens 28. Februar 2027 laufen; der Höchstbetrag beträgt rund 6,5 Millionen Euro. Ziel ist die Ausgabe der erworbenen Papiere in einem Belegschaftsaktienprogramm Ende 2026. Kaufparameter enthalten Handelslimits wie eine Bandbreite von maximal ±10 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten fünf Handelstage sowie ein tägliches Kaufvolumenlimit von 25 Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes.

Operativ bleibt HORNBACH auf Wachstumskurs: Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Konzernumsatz um 3,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT fiel leicht um 1,8 Prozent auf 265 Millionen Euro. Das erste Quartal 2026/27 entwickelte sich robust mit einem Umsatzplus von 4,9 Prozent auf zwei Milliarden Euro; das bereinigte EBIT lag nahezu auf Vorjahresniveau. Vorstandschef Albrecht Hornbach betonte die Marktanteilsgewinne, die Ausbaupläne — zuletzt mit Expansion nach Serbien — sowie Investitionen in Digitalisierung und Führungskräfteübergang zur langfristigen Stabilisierung des Unternehmens.

Die HORNBACH Gruppe betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops in neun Ländern; mit dem Markteintritt in Serbien wird das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören zudem die HORNBACH Baustoff Union mit 39 Standorten sowie die Immobiliengesellschaft, die Einzelhandelsflächen entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 25.500 Mitarbeitende und ist im SDAX notiert. Detaillierte Abstimmungsergebnisse und die Rede von Albrecht Hornbach wurden auf der Investor-Relations-Webseite veröffentlicht; Analysten sehen in der Strategie aus Expansion und Digitalisierung einen stabilisierenden Faktor, mahnen jedoch Effizienzsteigerungen zur Margenstabilisierung an.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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