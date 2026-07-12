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    RBC hebt Schott auf Outperform – Glasspritzen-Problem entschärft

    RBC hebt Schott auf Outperform – Glasspritzen-Problem entschärft
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einschätzung von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft. Analyst Charles Weston begründet die Neubewertung mit den vorgelegten Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal, mit denen der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente nach Ansicht der Bank seine letzten operativen Sorgen ausräumen konnte. Insbesondere die Entschärfung eines Problems mit einem wichtigen Kunden im Bereich Glasspritzen, das im Dezember 2025 zur Gewinnwarnung geführt hatte, nehme Schott die größte Unsicherheit, heißt es in der Empfehlung. Darüber hinaus würdigte Weston das berichtete Umsatzwachstum und die Verbesserung der Margen, die aus Sicht der RBC eine positivere Gewinnerwartung rechtfertigten.

    Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies seine Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf „Hold“ belassen und ein Kursziel von 17,30 Euro bestätigt. Christopher Richardson von Jefferies verweist darauf, dass die Quartalskennzahlen besser als erwartet ausgefallen seien und dass Schott den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe. Die vorsichtigere Wortwahl der Jefferies-Analyse signalisiert jedoch, dass trotz verbesserter Kennzahlen noch Rücksicht auf mögliche Branchenrisiken und Wettbewerbsfaktoren genommen werde.

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    Die divergierenden Analystenmeinungen spiegeln einerseits die gestiegene operative Stabilität bei Schott wider, andererseits aber auch unterschiedliche Risikobewertungen und Bewertungsmaßstäbe am Markt. Für Anleger bedeuten die Aktualisierungen konkret: RBC sieht im Papier nun ein überdurchschnittliches Kurspotenzial, während Jefferies eher zu Abwarten rät und die Aktie bis auf Weiteres als Halteposition einstuft. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden neben der Umsetzung der ausgelobten Margenverbesserungen vor allem die Stabilität der Kundenbeziehungen – insbesondere im Glasspritzen-Geschäft – und die allgemeine Nachfragedynamik im Bereich pharmazeutischer Verpackung sein.

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    Analysten heben hervor, dass die Erhöhung des Kursziels durch RBC vor allem auf einer Neubewertung der Ertragsqualität beruhe. Sollte Schott die gestiegenen Margen nachhaltig sichern, könnten Bewertungsaufholungen gegenüber Peer-Unternehmen erfolgen. Gleichzeitig mahnen Beobachter zur Vorsicht: Wechselnde regulatorische Anforderungen, Rohstoffpreisschwankungen für Glas und mögliche Produktionsengpässe bleiben Ertragsrisiken. Für institutionelle Investoren zählt neben dem Trend bei Umsatz und Profitabilität die Transparenz der Kundenverträge sowie die Robustheit der Lieferketten. Kurzfristig dürften Nachrichten über Vertragsverluste oder -gewinne die Volatilität der Aktie erhöhen. Langfristig kommt es auf die Skalierbarkeit der Verpackungslösungen und die Innovationskraft im Bereich injizierbarer Darreichungsformen an.

    Investoren sollten daher Ergebnisberichte und Unternehmenskommunikation engmaschig beobachten und ihre Positionen entsprechend regelmäßig anpassen.



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