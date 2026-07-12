Gold-Hype bei Capital.com: Weniger Trades, aber größere Einsätze im Q2

Die Online-Handelsplattform Capital.com verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein Handelsvolumen von 1,13 Billionen US-Dollar; Gold dominierte mit einem Anteil von 42,4 Prozent und war damit das populärste Handelsinstrument. Insgesamt wurden 34,9 Millionen Trades abgewickelt, ein Rückgang von 23,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal; das durchschnittliche Volumen pro Trade stieg jedoch um 16,0 Prozent auf 32.418 US-Dollar. Diese Zahlen deuten auf ein verändertes Anlegerverhalten hin: weniger Transaktionen, aber größere Einzelpositionen. Die Quartalsdynamik wurde von wechselnden Marktphasen geprägt: Im April belebten geopolitische Spannungen in der Straße von Hormus Rohstoff- und Energiehandel, im Mai verlagerte sich der Fokus mit nachlassenden Spannungen und einer breiten Aktienrallye auf Technologie- und Indexwerte, im Juni setzten sich Aktienkäufe weiter durch und drückten die Golddynamik.

Nach Gold folgten als meistgehandelte Instrumente der US Tech 100 (25,9 Prozent), WTI-Rohöl (7,0 Prozent), Dow Jones 30 (4,8 Prozent) und DAX 40 (4,0 Prozent). Regional betrachtet entfielen 21,7 Prozent des weltweiten Volumens auf Europa; innerhalb Europas war Deutschland mit 22,8 Prozent des regionalen Volumens führend vor Italien, den Niederlanden, Frankreich und Polen. Europaweit dominierten ebenfalls Gold (35,3 Prozent) und der US Tech 100 (26,8 Prozent), der DAX 40 lag bei 6,6 Prozent.