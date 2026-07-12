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    Beschwerdenexplosion bei Post: Meldevereinfachung statt Lieferchaos?

    Beschwerdenexplosion bei Post: Meldevereinfachung statt Lieferchaos?
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    Die Bundesnetzagentur verzeichnete im ersten Halbjahr 35.728 Beschwerden über verlegte, verlorene oder beschädigte Briefe und Pakete – deutlich mehr als die 22.981 Meldungen im Vorjahreszeitraum. Die Zunahme ist jedoch primär methodisch zu erklären: Seit Herbst 2025 arbeitet die Behörde mit dem niedrigschwelligen Mängelmelder, bei dem Nutzer per Multiple‑Choice durch standardisierte Fragen geführt werden. Dieses vereinfachte Verfahren senkt die Hürde zur Meldung und dürfte die Erfassungsquote erhöhen, weshalb die Rohzahlen nur bedingt als Indikator für eine Verschlechterung der Postqualität taugen.

    Primärziel der Beschwerden bleibt Deutsche Post/DHL: 87 Prozent der Meldungen betreffen den Marktführer, der als einziger Anbieter sowohl Briefe als auch Pakete zustellt. Relativ zur gewaltigen Sendungsmenge ist der Anteil der Beschwerden allerdings marginal: Die Post lieferte zuletzt 13,3 Milliarden Sendungen in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens gehen direkt eingehende Beanstandungen unverändert nur auf 0,003 Prozent des Volumens zurück. Zudem werden Beschwerdeinhalte nicht geprüft, sodass Fehlzuordnungen möglich sind – etwa wenn privat abgegebene Fundbriefe, rund 800.000 jährlich, irrtümlich der Post zugerechnet werden.

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    Auffällig ist das Fehlen sogenannter Hotspots. Während die Netzagentur im ersten Halbjahr 2025 noch acht Anlassprüfungen aufgrund gehäufter Beschwerden eingeleitet hatte, gab es 2026 keine einzige. Das stützt die Darstellung der Post, wonach es sich um eine statistische Verschiebung handelt und nicht um flächendeckende Versorgungsprobleme. Politisch wird die Neuerung dennoch begrüßt: Der SPD‑Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff betont, dass ein niedrigerer Dunkelzifferanteil hilfreich sei, um regionale Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.

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    Unter den Paketdiensten fällt DPD negativ auf; sein Anteil an den Beschwerden lag bei rund vier bis fünf Prozent monatlich. DPD verweist auf sinkende direkte Beschwerderaten (von 0,11 auf 0,09 Prozent) und kündigt Prüfungen von Systempartnern an. Gleichzeitig haben investigative Recherchen Schwachstellen in der Subunternehmerstruktur und Qualitätskontrolle aufgezeigt.

    Fazit: Die gestiegene Beschwerdezahl ist vor allem ein Produkt der Meldevereinfachung und verstärktes Verbraucherfeedback. Für Wirtschaft, Politik und Branchenakteure bleibt wichtig, die Daten differenziert zu nutzen, um reale Qualitätsmängel zu identifizieren und gezielt zu beseitigen. Trotz der erklärbaren Statistikverzerrung wirkt die Welle an Meldungen reputationsmäßig belastend für die Branche und kann wirtschaftliche Folgen haben, etwa durch Imageverluste oder verschärfte politische Regulierung. Anbieter sollten proaktiv handeln: transparente Kommunikation, Investitionen in Logistikprozesse, konsequente Kontrolle von Subunternehmern und Hinweise zur richtigen Adressierung von Fundsendungen würden die Konfliktlage entschärfen. Monitoring durch die Netzagentur bleibt nötig, die Debatte um Bezahlmodelle für Zustellqualität wird weiterhin an Fahrt gewinnen.



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