Barclays-Aktie vervierfacht sich: Aufwärtstrend erreicht Extremzone

Der jüngste Schlusskurs im Datensatz stammt vom 9. Juli 2026 und liegt bei 5,967 Euro. Damit notiert Barclays nur knapp unter dem 3-Jahres-Hoch von 6,098 Euro und bewegt sich klar im oberen Extrembereich der Spanne. Gegenüber dem 3-Jahres-Tief bei 1,4988 Euro entspricht das einem Abstand von rund 298 Prozent, was die Stärke des mittelfristigen Trends unterstreicht. Kurzfristig ist nach der Hochmarke Anfang Juli eine leichte Konsolidierung zu erkennen, die den Kurs aber bislang nur marginal vom Rekordniveau zurückfallen ließ. Die Aktie bleibt damit technisch eindeutig im Bullenlager verankert.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Barclays-Aktie einen klaren Strukturwandel vom Seitwärts- und Schwächemodus hin zu einem dynamischen Aufwärtstrend. Ausgangspunkt ist das markante 3-Jahres-Tief bei 1,4988 Euro vom 27. Oktober 2023, das nach einer längeren Abwärtsphase im zweiten Halbjahr 2023 gesetzt wurde. Von dort aus etablierte der Wert zunächst eine Bodenbildung, bevor ab Anfang 2024 ein zunehmend stabiler Aufwärtstrend einsetzte. Dieser beschleunigte sich im Laufe des Jahres 2025 deutlich und führte schließlich bis in den Sommer 2026 hinein zu immer neuen Hochs. Das bisherige 3-Jahres-Hoch markierte die Aktie am 3. Juli 2026 bei 6,098 Euro – damit hat sich der Kurs seit dem Tief in weniger als drei Jahren mehr als vervierfacht.

Deutlicher Puffer zur 200-Tage-Linie

Auf Basis der gelieferten Kurse lässt sich die 200-Tage-Linie überschlägig im Bereich um etwa 5,0 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 5,967 Euro handelt Barclays damit grob geschätzt rund 19 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser deutliche Puffer signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend, zeigt aber zugleich, dass die Aktie bereits weit gelaufen ist. Solange der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, ist der primäre Trend intakt. Rücksetzer in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts wären aus charttechnischer Sicht eher als normale Korrekturen innerhalb eines Bullenmarktes zu werten, nicht als Trendbruch.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste wichtige Auffanglinie verläuft im Bereich von 5,50 bis 5,60 Euro, wo die Aktie im Juni 2026 mehrfach nach Rücksetzern wieder nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich um 5,00 bis 5,10 Euro Halt, der im Frühjahr 2026 wiederholt als Dreh- und Angelpunkt fungierte. Eine tiefere, aber technisch bedeutsame Unterstützung liegt im Band um 4,40 bis 4,50 Euro, das im Herbst 2025 als Konsolidierungszone und Ausgangsbasis für den anschließenden steilen Anstieg diente. Auf der Oberseite stellt das Hoch bei 6,098 Euro den unmittelbaren Widerstand dar. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Zone um 6,20 Euro öffnen, wo mit dem Zwischenhoch bei 6,235 Euro vom 6. Juli 2026 die nächste potenzielle Hürde wartet.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barclays Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,32 £ , was eine Steigerung von +23,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer