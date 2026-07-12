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    Passives Einkommen

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    NN Group ist ein führender Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltung in Europa und Japan, mit einer starken Position in den Niederlanden. Die Hauptprodukte sind Lebens-, Renten- und Schadenversicherungen. Wichtige Konkurrenten sind Aegon, Allianz und AXA. Die Marke profitiert von einer starken Präsenz und Diversifikation.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit NN Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    NN Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,33 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,47 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in NN Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +98,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    NN Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,60 %.
    Mit +6,60 % Dividendenrendite bietet NN Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,33 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen NN Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,47.
    NN Group weißt eine Marktkapitalisierung von 20,10 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    NN Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NN Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,13 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,60 %, eine Investition von etwa 45.455 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 5,00 +41,24 % +6,60 %
    2025 3,54 +5,36 % +6,11 %
    2024 3,36 +15,46 % +7,50 %
    2023 2,91 +13,67 % +8,22 %
    2022 2,56 0,00 % +5,59 %

    Warum NN Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,60 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +14,33 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,47
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    NN Group

    +0,13 %
    +0,74 %
    +6,03 %
    +6,30 %
    +34,93 %
    +128,94 %
    +98,28 %
    +294,96 %
    +366,15 %
    ISIN:NL0010773842WKN:A115DY
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    NN Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,74 %
    1 Monat +6,03 %
    3 Monate +6,30 %
    1 Jahr +34,93 %

    Informationen zur NN Group Aktie

    Es gibt 263 Mio. NN Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,10 Mrd. € wert.

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    Ob die NN Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NN Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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