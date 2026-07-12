Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

NN Group ist ein führender Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltung in Europa und Japan, mit einer starken Position in den Niederlanden. Die Hauptprodukte sind Lebens-, Renten- und Schadenversicherungen. Wichtige Konkurrenten sind Aegon, Allianz und AXA. Die Marke profitiert von einer starken Präsenz und Diversifikation.

Dividenden & passives Einkommen: Mit NN Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

NN Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,33 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,47 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in NN Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +98,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

NN Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,60 %.

Mit +6,60 % Dividendenrendite bietet NN Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,33 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen NN Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,47.

NN Group weißt eine Marktkapitalisierung von 20,10 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.