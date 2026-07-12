Passives Einkommen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
NN Group ist ein führender Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltung in Europa und Japan, mit einer starken Position in den Niederlanden. Die Hauptprodukte sind Lebens-, Renten- und Schadenversicherungen. Wichtige Konkurrenten sind Aegon, Allianz und AXA. Die Marke profitiert von einer starken Präsenz und Diversifikation.
Dividenden & passives Einkommen: Mit NN Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
NN Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,33 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,47 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in NN Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +98,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
NN Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,60 %.
Mit +6,60 % Dividendenrendite bietet NN Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,33 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen NN Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,47.
NN Group weißt eine Marktkapitalisierung von 20,10 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
NN Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die NN Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,13 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,60 %, eine Investition von etwa 45.455€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|5,00
|+41,24 %
|+6,60 %
|2025
|3,54
|+5,36 %
|+6,11 %
|2024
|3,36
|+15,46 %
|+7,50 %
|2023
|2,91
|+13,67 %
|+8,22 %
|2022
|2,56
|0,00 %
|+5,59 %
Warum NN Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,60 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +14,33 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,47
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
NN Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,74 %
|1 Monat
|+6,03 %
|3 Monate
|+6,30 %
|1 Jahr
|+34,93 %
Informationen zur NN Group Aktie
Es gibt 263 Mio. NN Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,10 Mrd. € wert.
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Ob die NN Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NN Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.