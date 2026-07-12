DAX – Pull Back musste doch nicht gleich so heftig sein

Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einem Ausbruch über einen Widerstand eine Korrekturbewegung in Form eines Pull-Backs erfolgt. Dieses Pull-Back führt die Aktie oder den Index meist bis in den Bereich des gerade gebrochenen Widerstands. Im aktuellen Fall ist der DAX aber dynamisch wieder unter die alte Widerstandszone gefallen, die eigentlich zur Unterstützung hätte werden sollen. Auffällig dabei, sind die weiter rückläufigen Umsätze. Trotz der beiden sehr schwachen Tage, liegen die Umsatzzahlen deutlich unter den Umsätzen der vergangenen Wochen. Dies bedeutet, dass kein signifikanter Abwärtsdruck aufgekommen ist. Die Marktteilnehmer haben zwar Positionen verkauft, aber offenbar nicht um jeden Preis und auch nicht in der breiten Masse. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren dürften inzwischen wieder abgearbeitet sein. Die alte Widerstandszone wird zum Wochenauftakt als Unterstützung wieder in den Fokus geraten. Diese sollte halten können und einen Boden für eine neue Anstiegsbewegung bieten.





Dow Jones – Intakter Aufwärtstrend bietet weiterhin Aufwärtschancen

Der US-Leitindex hat die zweitägige Korrektur offenbar bereits wieder beendet. Die 21-Tage-Durchschnittslinie wurde nicht ganz erreicht und am Freitag gab es zum Börsenschluss eine Erholungsbewegung, sodass der Index auf nahezu Tageshoch schließen konnte. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren können im Rahmen dieses starken Trends vernachlässigt werden. Die nächste Bewegung dürfte erneut zu neuen Tops führen.

Gold – Stabilisierung in Sicht

Der Gold-Preis befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt haben sich allerdings Stabilisierungstendenzen eingestellt. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und helfen bei der Beurteilung der Lage nicht weiter. Die jüngste Abwärtsbewegung führte das Edelmetall nicht mehr unter das letzte Tief. Damit könnte sich nun ein Boden bilden, der den Abwärtstrend beendet.

Öl – Der Preis fällt und die Konzerne machen Kasse

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Völlig ungeniert haben die Ölkonzerne den Tankrabatt an die Verbraucher weitergegeben. Jedenfalls als dieser wieder weggefallen ist. Es interessiert die großen Bosse auch nicht, dass sich der Öl-Preis längst wieder in der Region befindet, in der er vor den Auseinandersetzungen notierte. Ein Verhalten, welches wir ja bereits seit vielen Jahrzehnten kennen. Sicher wird die Zeit kommen, in der dieses Diktat beendet sein wird, nämlich dann, wenn es nun noch E-Autos gibt. Bis dahin, wird die Öl-Industrie noch durch unseren Bedarf fürstlich gefüttert. Von der technischen Seite her ist der Preis von Öl exakt an die obere Begrenzung der alten Seitwärtsrange gefallen und hier wieder nach oben abgeprallt. Die Gründe von geopolitischer Seite sind hinlänglich bekannt. Entsprechend würde ein neuer Entspannungsversuch, wer auch immer diesen anstößt, zu einer erneuten Entspannung am Öl-Markt führen.

Bitcoin/USD – Stabilisierung auf niedrigem Niveau

Der Bitcoin kommt noch nicht so recht in die Gänge. Trotzdem kann attestiert werden, dass sich ein Boden bildet. Dieser befindet sich im Bereich einer früheren Unterstützungszone, die allerdings damals mehrfach unterschritten wurde. Somit ist diese Zone eher symbolisch als wirklich tragfähig anzusehen. Die jüngste Abwärtsbewegung war nur sehr kurz und hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer aktuell an einem Test des letzten Tiefs kein Interesse haben. Noch kann nicht von einer abgeschlossenen Bodenbildung gesprochen werden, erste Ansätze sind aber zu erkennen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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