Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 28/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
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Insiderkäufe vom 06.07.26 bis 12.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|2,00 Mio.€
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|268,40 Tsd.€
|180,13 Tsd. Stk.
|1
|65,30 Tsd.€
|1,00 Tsd. Stk.
|1
|3,56 Tsd.€
|579 Stk.
Insiderverkäufe vom 06.07.26 bis 12.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|243,40 Tsd.€
|35,17 Tsd. Stk.
Sixt 3,75 % bis 01/31
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 1
Readcrest Capital
Wochenperformance: +4,14 %
Wochenperformance: +4,14 %
Platz 2
Darwin
Wochenperformance: -4,86 %
Wochenperformance: -4,86 %
Platz 3
2G ENERGY
Wochenperformance: -5,83 %
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 4
Meta Wolf
Wochenperformance: -4,69 %
Wochenperformance: -4,69 %
Platz 5
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