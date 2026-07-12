Alarm in Golfstaaten
- Nächtliche US-Angriffe lösen Alarm in Golfstaaten
- VAE setzen Luftabwehr gegen Raketenbedrohung ein
- Bahrain und Katar rufen Einwohner zu Schutz auf
MANAMA/ABU DHABI/ DOHA (dpa-AFX) - Nach nächtlichen Angriffen des US-Militärs gegen den Iran herrschte in den frühen Morgenstunden in mehreren mit den USA verbündeten Golfstaaten Alarm.
In Bahrain ertönten in den frühen Morgenstunden wieder die Warnsirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten warnte der Katastrophenschutz die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen. Die Luftabwehr des Landes sei im Einsatz, teilte die Behörde auf der Plattform X mit.
Das Innenministerium von Katar teilte bei X mit, die Sicherheitslage sei ernst. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben, nicht nach draußen gehen und sich von Fenstern und offenen Flächen fernhalten./gma/DP/zb
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