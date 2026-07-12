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    Berichte

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    Oman mit Vorschlag für gebührenfreie Schifffahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Oman schlägt gebührenfreie Passage der Hormus
    • Südroute soll wie vor dem Krieg ohne Gebühren frei
    • Nördliche Route mit Zustimmung Irans, keine Maut
    Berichte - Oman mit Vorschlag für gebührenfreie Schifffahrt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON/MASKAT (dpa-AFX) - Der Oman hat einem Medienbericht zufolge einen Vorschlag zur gebührenfreien Durchfahrt der Straße von Hormus vorgelegt. Demnach soll der Schiffsverkehr auf der südlichen Route wie vor dem Krieg frei möglich sein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Der "Axios"-Reporter Barak Ravid bestätigte den Vorschlag auf der Plattform X. Auf der nördlichen Route entlang der iranischen Küste wären laut CNN Genehmigungen Teherans nötig, allerdings ebenfalls keine Gebühren fällig.

    Vertreter des Irans und des Omans hatten zuvor in der omanischen Hauptstadt Maskat über eine Regelung des Schiffsverkehrs verhandelt. Auf omanischer Seite führte Außenminister Badr al-Busaidi die Gespräche, auf iranischer der Außenminister Abbas Araghtschi.

    Verhandlungen Teil des Rahmenabkommens

    Das omanische Außenministerium teilte mit, die Gespräche würden auf technischer und politischer Ebene weiterlaufen. Angaben zu dem Vorschlag machte der Oman nicht. Laut dem Reporter Ravid steht eine Zusage des Irans noch aus.

    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht vor, dass Teheran sich mit dem Oman in Abstimmung mit den Anrainerstaaten über die künftige Verwaltung der Meerenge einigen soll. US-Präsident Donald Trump hatte eine Maut dabei mehrfach als inakzeptabel bezeichnet./jcf/DP/zb






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