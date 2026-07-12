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    Oman meldet Drohnenangriffe nahe Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriffe in nördlicher Provinz Musandam
    • Oman verurteilt Attacken und kündigt Schutzmaßnahmen an
    • IRGC meldet Angriffe auf US-genutzte Logistikzentren
    Oman meldet Drohnenangriffe nahe Straße von Hormus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MASKAT (dpa-AFX) - Der Oman hat Drohnenangriffe nahe der Straße von Hormus gemeldet. In der nördlichen Provinz Musandam seien mehrere Ziele mit Drohnen angegriffen worden, berichtete die Staatsagentur ONA unter Berufung auf Militärkreise. Der Oman verurteilte die Attacken und erklärte, man werde alle notwendigen Schritte zum Schutz des Landes und der Bevölkerung ergreifen. Die zum Oman gehörende Enklave Musandam ragt in die Straße von Hormus hinein und grenzt an die Vereinigten Arabischen Emirate.

    Irans Revolutionsgarden (IRGC) teilten zuvor mit, sie hätten im Oman in der südlichen Provinz al-Wusta unter anderem Logistikzentren angegriffen, die vom US-Militär genutzt werden. Der dort liegende Hafen von Dukm wurde im Iran-Krieg bereits mehrfach angegriffen. Die Gegend liegt aber weit entfernt von dem Gebiet, in dem der Oman selbst Drohnenangriffe meldete./jot/DP/zb






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