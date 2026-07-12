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    Trump

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    Graham war einer der großartigsten Menschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump würdigt plötzlich verstorbenen Lindsey Graham
    • Trump beschreibt Graham als patriotisch und fleißig
    • Graham starb nach schwerer Krankheit vor Wahlen
    Trump - Graham war einer der großartigsten Menschen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen überraschend verstorbenen Parteifreund Lindsey Graham gewürdigt und seine Trauer über die Todesnachricht zum Ausdruck gebracht. "Senator Lindsey Graham, einer der großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe, ist gestorben!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, kurz nachdem sich die Nachricht in der US-Nacht verbreitet hatte. "Er war immer am Arbeiten und war ein wahrer amerikanischer Patriot. Lindsey wird uns sehr fehlen!!!" Trump stellte weitere Details in Aussicht - möglicherweise mit Blick auf Trauerfeierlichkeiten. Er fügte hinzu: "So traurig!" Graham wollte mit Trumps Unterstützung bei den Zwischenwahlen im November das fünfte Mal für den Senat kandidieren. Nach Angaben seines Büros war er am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben./lkl/DP/zb






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