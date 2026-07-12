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    ROUNDUP/Alarm in Golfstaaten

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    Angriffe mit Raketen und Drohnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnsirenen in Bahrain nach nächtlichen Angriffen
    • VAE wehren Raketen und Drohnen aus dem Iran ab
    • Katar meldet drei Verletzte durch Trümmer
    ROUNDUP/Alarm in Golfstaaten - Angriffe mit Raketen und Drohnen
    Foto: Stringer - dpa

    MANAMA/ABU DHABI/ DOHA (dpa-AFX) - Nach nächtlichen Angriffen des US-Militärs gegen den Iran herrschte in den frühen Morgenstunden in mehreren mit den USA verbündeten Golfstaaten Alarm.

    In Bahrain ertönten in den frühen Morgenstunden mindestens dreimal die Warnsirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen.

    Die Vereinigten Arabischen Emirate gerieten wieder unter Beschuss. Dort würden Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Katastrophenschutz warnte die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen. Die Behörde teilte einige Stunden später mit, die Lage im Land sei stabil und es gebe keine Hinweise auf Gefahren.

    Das Innenministerium von Katar teilte mit, drei Menschen seien durch herabfallende Trümmerteile verletzt worden. Zuvor wurden Einwohner aufgerufen, zu Hause zu bleiben und sich von Fenstern und offenen Flächen fernzuhalten. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurde ein Raketenangriff abgewehrt. Der katarische Nachrichtenkanal Al Jazeera berichtete dann, Anwohner seien benachrichtigt worden, dass die Gefahr vorüber sei.

    Auch im kleinen Golfstaat Kuwait meldete die Armee "feindliche Ziele" im eigenen Luftraum. Bei Explosionen handle es sich um Flugabwehr, die Angriffe abwehre. Einwohner wurden aufgerufen, Schutz zu suchen./gma/DP/zb





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