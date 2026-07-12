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    Jobabbau bei O2

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    Gewerkschaft wirft Firma Planlosigkeit vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi kritisiert O2 Stellenabbau als Sparprogramm
    • Mehr als 1000 von 6820 Jobs in Deutschland bedroht
    • Kundenverlust durch Wechsel 1&1 zu Vodafone stark
    Jobabbau bei O2 - Gewerkschaft wirft Firma Planlosigkeit vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der geplante Jobabbau beim Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica stößt bei der Gewerkschaft Verdi auf scharfe Kritik. "Wir fürchten, dass es um ein reines Sparprogramm geht, das vom spanischen Mutterkonzern angeordnet ist - ohne dass es einen genauen Plan gibt, wie sich das Unternehmen in Deutschland positiv weiterentwickeln kann", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Christoph Heil der Deutschen Presse-Agentur in München.

    Informierten Kreisen zufolge möchte die Firma mehr als 1.000 ihrer zuletzt 6.820 Jobs in Deutschland streichen. Damit würde etwa jede sechste Stelle wegfallen. Die Deutschlandtochter des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica teilte nur mit, sie prüfe "verschiedene Maßnahmen", um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

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    Gewerkschafter Heil ist Mitglied des Aufsichtsrats von Telefónica Deutschland. "Noch immer liegt kein Zielbild des künftigen Unternehmens vor", moniert er. Es seien auch keine Ziele kommuniziert worden, wie sich die einzelnen Sparten weiterentwickeln sollten. "Es soll alles auf den Kopf gestellt werden - aber was genau das für die Beschäftigten heißt, ist völlig unklar." Das schüre Unsicherheit in der Belegschaft. Der Jobabbau solle größtenteils noch in diesem Jahr erfolgen. "Das ist ein Wahnsinnstempo."

    O2 hat am Verlust seines größten Kunden zu knabbern

    O2 Telefónica hatte vor einiger Zeit seinen größten Kunden verloren: Jahrelang hatte Wettbewerber 1&1 das O2-Netz mitgenutzt und dafür Geld gezahlt. Doch 2024 wechselte die United-Internet-Tochter 1&1 überraschend zum Wettbewerber Vodafone , bis Ende 2025 wurden rund 12 Millionen Handykunden vom O2-Netz auf das Vodafone-Netz umgebucht. Dadurch sackten die O2-Einnahmen und das operative Ergebnis ab.

    Deutschlands Mobilfunkmarkt gilt als gesättigt. Die Menschen haben genug Handys und deutliche Preissteigerungen bei Tarifen sind kaum durchsetzbar. Den Mobilfunkanbietern fällt es immer schwerer, sich von den Konkurrenten zu unterscheiden. Denn ein gutes Netz ist für viele Kunden inzwischen kein Grund zur Freude, sondern selbstverständlich geworden. Der Ausbau samt Netzverbesserung kostete Milliarden, jetzt gestaltet sich die Monetarisierung der Investitionen als schwierig.

    Laut Bundesnetzagentur erreichte O2 Telefónica im Dezember 88,6 Prozent der Fläche Deutschlands mit seinem 4G-Netz und 76,2 Prozent der Fläche mit 5G. Der Abstand zur Telekom, deren Flächenabdeckung den Zahlen zufolge besser ist, hat sich damit deutlich verringert. Die Abdeckung der Telekom liegt bei 92,5 Prozent (4G) und 87,9 Prozent (5G). Vodafone kommt auf 91,7 Prozent bei 4G und 75,7 Prozent bei 5G./wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 20,05 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +13,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,54 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0464. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,7500GBP. Von den letzten 8 Analysten der Vodafone Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.525,10 % bedeutet.





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