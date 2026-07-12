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    VW-Chef

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    'Intelligentere Lösungen' als Werksschließungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume sieht Alternativen zu Werkschließungen
    • Fabrikkosten in Deutschland um 20 Prozent gesenkt
    • Bis zu 120000 Stellen weltweit und vier Werke bedroht
    VW-Chef - 'Intelligentere Lösungen' als Werksschließungen
    Foto: Ole Spata - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um die Zukunft von Volkswagen sieht Konzernchef Oliver Blume nach eigenen Angaben Alternativen zu Fabrikschließungen. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der "Bild am Sonntag".

    Ein Sparprogramm an den deutschen Produktionsstandorten zeige bereits Wirkung: "Unsere Fabrikkosten in Deutschland konnten wir allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Prozent verbessern. Ein starker Fortschritt", sagte er.

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    Die Äußerungen kommen wenige Tage nach der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, bei der Blume einem Medienbericht zufolge mit einem weitergehenden Sparpaket gescheitert sein soll. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung", die sich auf Konzernkreise beruft, stimmten die Vertreter der Arbeitnehmer und des Landes Niedersachsen gegen das Paket.

    Was konkret im abgelehnten Sparpaket steht, ist bisher nur aus Medienberichten bekannt. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Laut "Bild" könnten es sogar 120.000 sein. Vier Werke des VW -Konzerns in Deutschland sind zudem von Schließung bedroht: Hannover, Emden, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm./evy/DP/zb

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +26,72 %/+84,46 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von VW Vz: Debatten über Gesundschrumpfen, Stellenabbau, Werksschließungen und deren Folgen für EPS und Cashflow; ein Nutzer nennt EPS-Szenarien mit fairen Kurszielen (18€→125–160€, 22–25€→175–200€, 30€→240–270€) plus E‑Prämien‑Boost. Gegenstimmen warnen vor politischen/Gewerkschaftsrisiken, Übernahmerisiko durch China und weiteren Kursrückgängen; andere sehen die Talsohle und empfehlen Kauf bei ~50–60€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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