Rubio fordert Kurswechsel auf Kuba

WASHINGTON/HAVANNA (dpa-AFX) - Am fünften Jahrestag der regierungskritischen Großdemonstrationen auf Kuba hat Washington die sozialistische Regierung der Insel dazu aufgerufen, grundlegende Reformen umzusetzen. Dies müsse geschehen, "bevor es zu spät ist", sagte US-Außenminister Marco Rubio laut einer Mitteilung. Nach seiner Einschätzung ist eine neue Beziehung zwischen den USA und Kuba möglich, wenn Havanna zu politischen und wirtschaftlichen Reformen zum Wohlstand der Kubaner bereit ist.

US-Präsident Donald Trump hat mit einer "Übernahme" des Landes mit knapp zehn Millionen Einwohnern gedroht. Seit Januar erhöhte der Republikaner mit Sanktionen und einem Öl-Embargo erheblich den Druck auf die Insel. "Präsident Trump und ich wünschen uns eine bessere Zukunft für Kuba und seine seit langem leidende Bevölkerung", erklärte Rubio weiter.