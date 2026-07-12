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    Iranische Tageszeitung fordert Rache - auch gegen Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Zeitung zeigt Rachegrafik gegen Westen
    • Collage zeigt Trump und Netanjahu mit Fadenkreuz
    • Grafik nennt Merz, Irans Führung schwor Vergeltung
    Iranische Tageszeitung fordert Rache - auch gegen Merz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Eine auflagenstarke Tageszeitung im Iran hat eine Infografik mit Racheaufrufen gegen Politiker aus dem Westen veröffentlicht. Auf ihrer Website publizierte das Blatt "Hamshahri" aus der Hauptstadt Teheran eine Collage, die US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit einem Fadenkreuz auf der Stirn zeigt.

    Auf der Infografik sind zudem die Köpfe europäischer Regierungschefs zu sehen, allesamt in orangefarbenen Shirts, wie sie für US-Häftlinge typisch sind. Unter ihnen ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Eine Liste derjenigen, die auf die Vergeltung des iranischen Volkes warten müssen", betitelt die Zeitung den Onlineartikel. "Die Verbrecher werden den Wunsch nach einem ruhigen Tod mit ins Grab nehmen", heißt es in der Grafik.

    Am Samstag hatte Irans Führung Vergeltung für die Tötung des Ende Februar getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei geschworen. "Rache ist die Forderung unseres Volkes und muss ganz gewiss erfolgen", hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung, die Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba zugeschrieben wurde./arb/DP/zb






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