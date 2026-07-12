🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Feuerwehren

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brauchen mehr Technik für Waldbrand-Einsätze

    Für Sie zusammengefasst
    • Waldbrandgefahr steigt durch anhaltende Trockenheit
    • Mehr Investitionen in Fahrzeuge und Luftunterstützung
    • Menschliches Fehlverhalten verursacht rund 90 Prozent
    Feuerwehren - Brauchen mehr Technik für Waldbrand-Einsätze
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Gefahr von Waldbränden steigt erneut: Feuerwehren in Deutschland dringen auf mehr Investitionen in Fahrzeuge und Technik, um noch besser gegen Feuer in Wäldern und im Gelände gewappnet zu sein. "Wir laufen noch immer hinterher. Insbesondere Spezialfahrzeuge könnten wir mehr gebrauchen", sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, der Deutschen Presse-Agentur. "In den letzten Jahren hat sich allerdings schon einiges getan, es ist sehr viel beschafft worden."

    Die Gefahr für Waldbrände in Deutschland steigt derzeit wegen der anhaltenden Trockenheit an. Wie in den Karten des Deutschen Wetterdienstes zu sehen ist, dürfte am Mittwoch fast im ganzen Land die Warnstufe 4 herrschen, teilweise sogar die höchste Stufe 5.

    Bei der jüngsten Hitzewelle Ende Juni brannte es gleich in mehreren Bundesländern. Zuletzt gab es im spanischen Andalusien viele Tote bei einem Waldbrand. In Nürnberg kämpften in der Nacht zum Samstag Hunderte Einsatzkräfte nahe dem Messegelände stundenlang gegen Flammen.

    Mehr Löschflugzeuge anschaffen?

    "Der Klimawandel ist vorhergesagt worden, aber man kann natürlich nicht von heute auf morgen alles um- und nachrüsten", sagte Banse. "Noch stärker werden könnten wir bei der Brandbekämpfung aus der Luft."

    Nach früheren Angaben der EU-Kommission sind diesen Sommer in besonders gefährdeten Regionen wie Griechenland, Italien und Spanien zusätzlich Hunderte Feuerwehrleute stationiert worden. Außerdem stünden 22 Flugzeuge sowie 5 Helikopter aus der EU-Flotte zur Unterstützung bereit.

    Banse sprach sich dafür aus, künftig auch Flugzeuge in der Mitte Europas zu stationieren für mögliche Brände in Deutschland, Polen oder Tschechien. In Deutschland habe zum Beispiel der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ein Löschflugzeug gemietet, sagte er. Unterstützung aus der Luft leisteten in der Vergangenheit auch die Bundespolizei und Bundeswehr.

    Gefährliche Einsätze auf früheren Truppenübungsplätzen

    Als schwierig gestalteten sich in der Vergangenheit Löscheinsätze auf früheren Truppenübungsplätzen. "Aus dieser Erfahrung heraus wird verstärkt auf Löschroboter gesetzt und es wurden splittergeschützte Fahrzeuge angeschafft für Einsätze in den munitionsbelasteten Bereichen", sagte der Verbandschef. "Mit Löschrobotern ist eine ganze Menge machbar, zumal es in Deutschland Firmen gibt, die damit Marktführer in der Welt sind."

    Brände in Europa haben im vergangenen Jahr auf einer Fläche von mehr als einer Million Hektar gewütet, so viel wie nie zuvor. In Deutschland verbrannte laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft eine Fläche von insgesamt 2.626 Hektar, das entspricht der Größe der Insel Norderney. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit für Brände etwa im Mittelmeerraum, weil er zu langen Perioden mit Trockenheit und Hitze führt.

    Der konkrete Auslöser für einen Brand sind häufig Zigaretten, Grillen oder das Abstellen von Autos auf trockenem Boden. Der Landesbetrieb Hessenforst stellt klar: "Rund 90 Prozent der Waldbrände in Deutschland sind auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen."/cht/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Feuerwehren Brauchen mehr Technik für Waldbrand-Einsätze Die Gefahr von Waldbränden steigt erneut: Feuerwehren in Deutschland dringen auf mehr Investitionen in Fahrzeuge und Technik, um noch besser gegen Feuer in Wäldern und im Gelände gewappnet zu sein. "Wir laufen noch immer hinterher. Insbesondere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     