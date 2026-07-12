Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Sapporo Holdings ist ein japanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Bier (Sapporo, Yebisu), Softdrinks und Gastronomie/Immobilien. Stark in Japan, Präsenz in Nordamerika und Asien. Hauptkonkurrenten: Asahi, Kirin, Suntory, international AB InBev, Heineken. USP: Traditionsmarke (seit 1876), Premium-Positionierung, starke Marke Sapporo in Japan und bei Asia-Bieren im Ausland.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sapporo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sapporo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,31 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +67,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 2,92 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Sapporo Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +130,93 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Sapporo Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,31 %.

Mit +6,31 % Dividendenrendite bietet Sapporo Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +67,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Sapporo Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,31 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 2,92.

Sapporo Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,31 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.