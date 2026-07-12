Einkommen mit Aktien
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Sapporo Holdings ist ein japanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Bier (Sapporo, Yebisu), Softdrinks und Gastronomie/Immobilien. Stark in Japan, Präsenz in Nordamerika und Asien. Hauptkonkurrenten: Asahi, Kirin, Suntory, international AB InBev, Heineken. USP: Traditionsmarke (seit 1876), Premium-Positionierung, starke Marke Sapporo in Japan und bei Asia-Bieren im Ausland.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Sapporo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Sapporo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,31 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+67,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 2,92 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Sapporo Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +130,93 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Sapporo Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,31 %.
Mit +6,31 % Dividendenrendite bietet Sapporo Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +67,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Sapporo Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,31 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 2,92.
Sapporo Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,31 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Sapporo Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.07.2026
Die Sapporo Holdings Aktie notiert aktuell bei 10,900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,500 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,31 %, eine Investition von etwa 15.848€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|110,00
|+511,11 %
|+6,31 %
|2025
|18,00
|+73,08 %
|+1,09 %
|2024
|10,40
|+10,64 %
|+0,62 %
|2023
|9,40
|+11,90 %
|+0,76 %
|2022
|8,40
|0,00 %
|+1,23 %
Warum Sapporo Holdings für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,31 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +67,27 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 2,92
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Sapporo Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,81 %
|1 Monat
|+19,78 %
|3 Monate
|+10,66 %
|1 Jahr
|+31,64 %
Informationen zur Sapporo Holdings Aktie
Es gibt 394 Mio. Sapporo Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,29 Mrd. € wert.
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Ob die Sapporo Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sapporo Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.