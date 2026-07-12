Adidas – Comeback – so agieren wir nun

Adidas hat in den vergangenen Monaten gezeigt, wie schnell sich die Wahrnehmung einer Aktie drehen kann, wenn Zahlen, Marke und ein starker sportlicher Anlass zusammenkommen. Mit dem Call-Optionsschein UQ9JE5 auf die Adidas-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 181 % . Rückenwind kam aus einer klar verbesserten operativen Entwicklung: Adidas hat wieder deutlich bessere Zahlen vorgelegt, den Gewinn spürbar gesteigert und gezeigt, dass die Marke im Vollpreisgeschäft wieder besser durchsetzt, ohne sich über Rabatte ins Wachstum zu zwingen.

Ein zusätzlicher Treiber war der Fußball. Die Weltmeisterschaft in den USA warf ihre Schatten voraus und sorgte früh für Nachfrage bei Trikots, Teamsportartikeln und verwandten Produkten. Für Adidas war das mehr als nur ein kurzfristiger Sondereffekt: Das Unternehmen konnte sich dadurch wieder stärker als globale Sportmarke ins Schaufenster stellen. Gerade im Fußball, einem der wichtigsten Felder für die Wahrnehmung der Marke, half das der Aktie zusätzlich.

Entscheidend war am Ende die Mischung aus besseren Zahlen, mehr Vertrauen in das Management und dem Rückenwind durch das große Sportereignis. Beim UQ9JE5 traf damit eine operative Verbesserung auf eine Aktie, die nach längerer Skepsis wieder konstruktiver gesehen wurde. Das Plus von 181 % war deshalb vor allem Ausdruck eines Stimmungswechsels, der durch die WM in den USA noch einmal zusätzlichen Schub bekam.