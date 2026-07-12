USA – Iran – neue Eskalation

Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran hat die Risikostimmung an den Finanzmärkten abrupt verschlechtert. Auslöser waren neue US-Luftangriffe auf iranische Ziele nach einem Angriff auf ein Handelsschiff sowie die iranische Ankündigung, die Straße von Hormus zu schließen. Parallel griff Teheran nach eigenen Angaben US- und verbündete Stützpunkte in mehreren Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an.

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Im Mittelpunkt steht nun der Ölmarkt. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls passiert die Straße von Hormus. Entsprechend legten die Ölpreise zuletzt wieder zu. Für die Kapitalmärkte verschiebt sich der Fokus damit von Zinssenkungen auf Inflationsrisiken. Höhere Energiepreise würden den Preisauftrieb verlängern und den Spielraum der Notenbanken einschränken. Sollte der Konflikt regional begrenzt bleiben, dürfte die Marktreaktion überschaubar bleiben. Eine länger anhaltende Unterbrechung der Öltransporte durch die Straße von Hormus wäre dagegen ein deutlich schwererer Belastungsfaktor für Weltwirtschaft und Aktienmärkte.