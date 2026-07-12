Top-Artikel der Kalenderwoche 28/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Japan bebt: Der Markt, der alles finanziert hat, kann jetzt jedes Depot treffen
SocGen warnt vor einem Vertrauensverlust in Japan. Steigende Renditen, ein schwacher Yen und heiße Carry-Trades könnten das billige Geld der Welt zu einem Risiko machen.
SpaceX-Schock: Morningstar sieht nur 62,51 US-Dollar je Aktie! Verkaufen!
SpaceX gilt als Börsenrakete. Doch Morningstar stuft die Aktie als massiv überbewertet ein. Das Kursziel liegt bei lediglich 62,51 US-Dollar. Die Analysten raten zum Verkauf. Was Anleger jetzt wissen müssen.
TKMS-Aktie legt mehr als 11 Prozent zu: Kanada-Deal bald in trockenen Tüchern?
Kanada will am Rande des Nato-Gipfels seinen bevorzugten U-Boot-Lieferanten benennen. TKMS gilt als Favorit für einen Auftrag, der über Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.
400 % Rallyepotenzial: SpaceX wird zur Jahrhundert-Wette
Strong Buy, 800-Dollar-Kursziel, Nasdaq-100-Aufnahme: SpaceX bekommt den vollen Wall-Street-Schub. Doch der knappe Float macht die Aktie auch extrem gefährlich.
Kanada wählt TKMS: U-Boot-Aktie geht steil!
Nun sind die Gerüchte bestätigt: Kanada will bis zu zwölf neue U-Boote kaufen und hat sich für TKMS entschieden. Für die deutsche Werft wäre dies der größte Einzelauftrag ihrer Geschichte. Die Aktie legt weiter zu.
Samsung vor Gewinn-Explosion: KI-Speicher zündet den Turbo
Samsung steuert dank KI-Speicherboom auf einen Rekordgewinn zu. Hohe Chippreise und Engpässe bei HBM, DRAM und NAND treiben die Erwartungen.
Nvidia-Aktie so günstig wie seit Jahren nicht mehr
Nvidia hat seit Mai rund eine Billion Dollar an Börsenwert verloren. Die Aktie ist so günstig bewertet wie zuletzt Anfang 2019 und kostet sogar weniger als der S&P 500. Ist das eine Chance?
Palantir-Aktie: Nach Kurssturz jetzt wieder ein Kauf?
D.A. Davidson stuft Palantir auf "Kaufen" hoch. Eine Attraktivere Bewertung und strategischer KI-Vorteil lassen den Analysten auf Comeback hoffen.
SpaceX fällt zweiten Tag in Folge unter Debütkurs
Der erhoffte Rückenwind durch die Nasdaq-100-Aufnahme bleibt bislang aus. SpaceX schloss erneut unter 150 US-Dollar. Analysten bleiben dennoch bullish.