Top-Artikel der Kalenderwoche 28/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

SocGen warnt vor einem Vertrauensverlust in Japan. Steigende Renditen, ein schwacher Yen und heiße Carry-Trades könnten das billige Geld der Welt zu einem Risiko machen.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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SpaceX gilt als Börsenrakete. Doch Morningstar stuft die Aktie als massiv überbewertet ein. Das Kursziel liegt bei lediglich 62,51 US-Dollar. Die Analysten raten zum Verkauf. Was Anleger jetzt wissen müssen.

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Kanada will am Rande des Nato-Gipfels seinen bevorzugten U-Boot-Lieferanten benennen. TKMS gilt als Favorit für einen Auftrag, der über Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.

Strong Buy, 800-Dollar-Kursziel, Nasdaq-100-Aufnahme: SpaceX bekommt den vollen Wall-Street-Schub. Doch der knappe Float macht die Aktie auch extrem gefährlich.

Nun sind die Gerüchte bestätigt: Kanada will bis zu zwölf neue U-Boote kaufen und hat sich für TKMS entschieden. Für die deutsche Werft wäre dies der größte Einzelauftrag ihrer Geschichte. Die Aktie legt weiter zu.

Samsung steuert dank KI-Speicherboom auf einen Rekordgewinn zu. Hohe Chippreise und Engpässe bei HBM, DRAM und NAND treiben die Erwartungen.

Nvidia hat seit Mai rund eine Billion Dollar an Börsenwert verloren. Die Aktie ist so günstig bewertet wie zuletzt Anfang 2019 und kostet sogar weniger als der S&P 500. Ist das eine Chance?

D.A. Davidson stuft Palantir auf "Kaufen" hoch. Eine Attraktivere Bewertung und strategischer KI-Vorteil lassen den Analysten auf Comeback hoffen.

Der erhoffte Rückenwind durch die Nasdaq-100-Aufnahme bleibt bislang aus. SpaceX schloss erneut unter 150 US-Dollar. Analysten bleiben dennoch bullish.