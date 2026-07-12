Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Enerhodar

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Angriff auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja sind nach russischen Angaben vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Bewohner der Stadt seien verletzt worden, sagte Alexej Lichatschow, Leiter der russischen Atombehörde Rosatom. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Lichatschow warf europäischen Politikern und Organisationen nach Angaben der Staatsagentur Tass vor, sich "hinter dem Deckmantel europäischer Politkorrektheit zu verstecken" oder die Angriffe gegen Enerhodar "einfach zu ignorieren". Nach seiner Darstellung kamen seit Ende April im Stadtgebiet mindestens elf Bewohner bei ukrainischen Angriffen ums Leben.