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    Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Enerhodar

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Tote und vier Verletzte in Enerhodar nach Angriff
    • Größtes AKW Europas Saporischschja steht still
    • IAEA-Team dauerhaft vor Ort zur Unfallverhütung
    Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Enerhodar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Angriff auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja sind nach russischen Angaben vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Bewohner der Stadt seien verletzt worden, sagte Alexej Lichatschow, Leiter der russischen Atombehörde Rosatom. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

    Lichatschow warf europäischen Politikern und Organisationen nach Angaben der Staatsagentur Tass vor, sich "hinter dem Deckmantel europäischer Politkorrektheit zu verstecken" oder die Angriffe gegen Enerhodar "einfach zu ignorieren". Nach seiner Darstellung kamen seit Ende April im Stadtgebiet mindestens elf Bewohner bei ukrainischen Angriffen ums Leben.

    Enerhodar mit ursprünglich etwa 53.000 Einwohnern liegt in der Nähe des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja. Das Kernkraftwerk gilt als größter Arbeitgeber der Bewohner der Stadt.

    Das mit sechs Reaktoren und einer Nennleistung von 6.000 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle. Es produziert derzeit keinen Strom. Mehrere ukrainische Rückeroberungsversuche scheiterten. Ein Team der internationalen Atombehörde IAEA ist ständig vor Ort, um die Lage zu beobachten und durch seine Präsenz einen Atomunfall zu verhindern./cha/DP/he







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