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    Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj plant Kabinettsumbildung für Diplomatie
    • Swyrydenko bestätigt Abgang als Ministerpräsidentin
    • Keinen Nachfolger genannt Diplomatie im Fokus
    Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko gesprochen. "Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist", schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.

    Swyrydenko bestätigte kurz darauf auf Telegram ihren Abgang. Es sei ihr eine Ehre gewesen, die Regierung in dieser schwierigen Zeit zu führen, schrieb sie. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Sie sei bereit, dem Land in anderer Funktion auch weiter zu dienen, machte sie deutlich.

    Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos. Die 40-Jährige ist erst seit Juli 2025 als Ministerpräsidentin im Amt. Zuvor war sie Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin der Ukraine. Als Regierungschefin löste sie Denys Schmyhal ab, den Selenskyj bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ernannt hatte./bal/DP/he






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