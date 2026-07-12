BVB bestätigt
Adeyemi für Vertragsgespräche freigestellt
- Karim Adeyemi unmittelbar vor Wechsel zu Barcelona
- Einigkeit über Ablöse 22 Mio plus 7 Mio Boni vereinbart
- Bei Barcelona starke Konkurrenz durch Yamal und Gordon
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi steht unmittelbar vor einem Wechsel zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona. Der schnelle Flügelspieler fehlte bei der Leistungsdiagnostik der Dortmunder vor dem Start in die Vorbereitung, weil er für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt sei, teilte der Verein auf der Plattform X mit.
Zuvor hatten der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichtet, dass Adeyemis Wechsel nach Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt.
Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.
Flick holte Adeyemi ins DFB-Team
Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.
In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte der 24-Jährige unter anderem das Finale der Champions League in der Saison 2023/24. Die Dortmunder verloren damals mit 0:2 gegen Real Madrid.
Mit dem jungen Superstar Lamine Yamal und dem kürzlich verpflichteten Engländer Anthony Gordon trifft Adeyemi beim spanischen Meister auf eine große Konkurrenz./dha/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
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Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 334,50 Mio..
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Er hat eine Reihe unpopulärer Entscheidungen getroffen...
Der ganze hochgelobte Nachwuchs wird zu Ramschpreisen verscherbelt.
Der andere als rechthaberisch beschimpfende Immerrechthaber findets zwar ganz toll, aber der findet ja alles und jedes beim BVB einzigartig superextratoll.
Den Aktienkurs übersieht er halt.
Adeyemi Deal ist offenbar jetzt durch laut TM. Es gibt für den BVB 22 Mio. € Ablöse plus 7 Mio. € möglicher Boni. Real Madrid könnte es vielleicht erfreut zur Kenntnis nehmen, da jede Schwächung des katalanischen Rivalen die eigenen Titel-Chancen wieder erhöht Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
BVB und Barça einigen sich im Adeyemi-Poker – Katalanen drücken Ablöse
"...Wie Transferreporter Fabrizio Romano ankündigte, soll zwischen dem BVB und den Katalanen eine Übereinkunft bestehen. Demnach zahlt Barça eine fixe Ablösesumme von 22 Millionen Euro, zu denen 7 Millionen an Boni hinzukommen können – abhängig von Titelgewinnen und Einsätzen Adeyemisim neuen Trikot. Der Offensivspieler soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Spanische Medien bestätigen eine Einigung. Kurz vorher ging „Sky“ von einer neuen Offerte Barcelonas in Höhe von fixen 20 Mio. Euro plus 10 Mio. an Boni aus, die leicht zu erreichen sein sollen. Mehr als 30 Mio. Euro wolle der spanische Top-Klub angesichts der kurzen Vertragsdauer Adeyemis aber nicht investieren, hieß es. Es war damit gerechnet worden, dass die Schwarz-Gelben ihm ab einer Summe von 30 Mio. Euro keine Steine in den Weg legen würden. Die endgültige Ablöse befindet sich nun wohl knapp darunter.