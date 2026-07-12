Lars Klingbeil sieht weiteren Reform-Bedarf

VERDEN/ALLER (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat beim Sommerfest der SPD in Verden/Aller für die Akzeptanz der Reformen der Bundesregierung geworben. "Es sind schwierige Reformen, es ist eine der größten Reformen im Gesundheitssystem, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben", sagte der SPD-Vorsitzende.

Er plädiere als beste Strukturveränderung dafür, dass alle Menschen in ein System einzahlten. "Das wäre ein richtiger Fortschritt", betonte Klingbeil. Darüber müsse man nach der Sommerpause mit der CDU sprechen.