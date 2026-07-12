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    ROUNDUP

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    Iran meldet erneut Explosionen an der Südküste

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosionen an Irans Südküste nach US-Angriffen
    • Detonationen in Bandar Abbas und bei Gheschm
    • Irna meldet Angriffe auf Militäranlagen im Süden
    ROUNDUP - Iran meldet erneut Explosionen an der Südküste
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach den US-Angriffen in der vergangenen Nacht erneut Explosionen an der Südküste gemeldet. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Sonntagabend über Detonationen in der Hafenstadt Bandar Abbas und unweit der Insel Gheschm im Persischen Golf. Details zur Ursache der Explosionen gab es zunächst nicht.

    Die staatliche Nachrichtenagentur Irna sprach von "feindlichen Angriffen" in Bandar Abbas, wo am Abend in einigen Stadtteilen aufeinanderfolgende Explosionen zu hören gewesen seien. Der Vorfall werde untersucht. Bei den Gebieten handele es sich um Militäreinrichtungen, schrieb Irna.

    Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Mehr meldete unterdessen ein Todesopfer auf der Insel Gheschm. Dabei handele es sich um den Leiter der Telekommunikationsbehörde der Provinz Hormusgan, der zu einem Reparatureinsatz auf die Insel entsandt worden war. Zwei weitere Mitarbeiter wurden laut Mehr verletzt. Es war zunächst unklar, wann der Mann genau ums Leben kam./arb/DP/he






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