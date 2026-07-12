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    Berichte über Tote bei Angriffen in Gaza - Israel: Hamas-Anlage Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Gaza trotz geltender Waffenruhe
    • Wafa meldet vier Tote und mehrere Verletzte
    • Israel griff Waffenproduktionsstätte der Hamas an
    ROUNDUP - Berichte über Tote bei Angriffen in Gaza - Israel: Hamas-Anlage Ziel
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Drohnenangriff hat es palästinensischen Medienberichten zufolge trotz geltender Waffenruhe mehrere Tote in der Stadt Gaza gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete vier Tote und mehrere Verletzte. Sie sprach von "einer Metallwerkstatt", die am Nachmittag in der Stadt im Norden des Küstengebiets getroffen worden sei. Israels Armee teilte am Abend mit, sie habe "eine Waffenproduktionsstätte" der Hamas ins Visier genommen. Darin hätten sich während des Angriffs mehrere Mitglieder der Terrororganisation aufgehalten.

    Israels Armee warf der Hamas vor, mit der Nutzung der Anlage für die Herstellung von Bauteilen für Waffen gegen das Waffenruheabkommen verstoßen zu haben.

    Wafa berichtete zudem, dass im zentralen Abschnitt des Gazastreifens bei zwei Vorfällen zwei Palästinenser, darunter eine Neunjährige, durch Beschuss der israelischen Armee getötet worden seien. Eine israelische Militärsprecherin sagte auf Anfrage, diese Vorfälle seien der Armee nicht bekannt.

    Am Nachmittag hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs außerdem, dass die Armee in den vergangenen Tagen zwei Mitglieder der Hamas im Norden des Gazastreifens bei Luftangriffen getötet habe. Beide bereiteten den Angaben zufolge Angriffe auf israelische Soldaten im Gazastreifen vor.

    Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

    Weiter täglich Tote im Gazastreifen

    Trotz der seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe werden derzeit nahezu täglich weiter Tote aus dem Gazastreifen gemeldet. Immer wieder gibt es israelische Angriffe und bewaffnete Zwischenfälle. Zuletzt hat Israels Armee auch häufiger mitgeteilt, mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (OIJ) im Gazastreifen gezielt getötet zu haben.

    Seit Beginn der Waffenruhe kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 1.000 Palästinenser in dem vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen ums Leben.

    Auslöser für den Gaza-Krieg war vor bald drei Jahren der Überfall der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023./cir/DP/he





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