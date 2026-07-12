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    'Dito!'ist das Spiel des Jahres 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Dito! Spiel des Jahres 2026 von Martin Ang in Berlin
    • Assoziationen erraten und Begriffe ins Bingo eintragen
    • Die Insel der Mookies ist Kinderspiel des Jahres 2026
    'Dito!'ist das Spiel des Jahres 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - "Dito!" heißt das "Spiel des Jahres" 2026. Eine Kritikerjury zeichnete das Brettspiel des indonesischen Spiele-Autors Martin Ang (Game Factory) am Abend in Berlin aus.

    In dem Party-Wortspiel geht es darum, Assoziationen der Mitspielenden zu erahnen. Zu einer Oberkategorie denken sich alle Mitspieler Begriffe aus und tragen diese in eine Art Bingo-Tableau ein. Übereinstimmungen mit den Mitspielern geben Punkte.

    Laut der Jury-Begründung bietet "Dito!" die Möglichkeit, die Mitspieler besser kennenzulernen. "Wissen ist nicht gefragt, sondern Verständnis für die Sicht der anderen - und ein taktisches Gespür für die beste Platzierung der Begriffe."

    "Die Insel der Mookies" gewinnt bei den Spielen für Kinder

    Den Preis "Kinderspiel des Jahres" 2026 hat "Die Insel der Mookies" des französischen Spiele-Autors Florian Sirleix (Kosmos/Scorpion Masqué) erhalten. Eher ungewöhnlich: Es ist ein Spiel für nur zwei Personen.

    Als "Kennerspiel des Jahres", das Menschen mit etwas mehr Spielerfahrung ansprechen soll, wurde "Rebirth" des deutschen Spiele-Entwicklers Reiner Knizia (Frosted Games/Mighty Boards) ausgezeichnet.

    Knizia hat bereits 2008 gleich zwei Auszeichnungen bekommen: "Keltis" wurde das "Spiel des Jahres" und "Wer war's?" das "Kinderspiel des Jahres". Mit der Auszeichnung für das "Kennerspiel des Jahres" hat er als erster Preisträger überhaupt die Auszeichnungen in allen drei Kategorien bekommen.

    Der Verein "Spiel des Jahres" vergibt den Hauptpreis seit mehr als 45 Jahren. Die Jury wählte die Preisträger in allen drei Kategorien diesmal aus einer Rekordzahl von 571 Neuerscheinungen aus./ah/DP/he







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