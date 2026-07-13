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    Treibt China den Goldpreis auf 6.000 USD? Barrick Mining und Newmont zum KAUF empfohlen! Chance auf Outperformance mit DRC Gold!

    Gold und Goldaktien sind derzeit etwas für antizyklische Anleger. Zuletzt machte J. P. Morgan Hoffnung auf eine neue Edelmetallrally. Die Experten halten 6.000 USD je Feinunze noch in diesem Jahr für möglich. Insbesondere die Entwicklung in China …

    Treibt China den Goldpreis auf 6.000 USD? Barrick Mining und Newmont zum KAUF empfohlen! Chance auf Outperformance mit DRC Gold!
    Foto: esg-aktien.de
    Gold und Goldaktien sind derzeit etwas für antizyklische Anleger. Zuletzt machte J. P. Morgan Hoffnung auf eine neue Edelmetallrally. Die Experten halten 6.000 USD je Feinunze noch in diesem Jahr für möglich. Insbesondere die Entwicklung in China werde unterschätzt. Dies sind gute Nachrichten für Goldaktien. Diese haben, wie der Goldpreis, im laufenden Jahr enttäuscht. Bei den Branchenschwergewichten Barrick Mining und Newmont wurden zuletzt die Kursziele von Analysten leicht angepasst. Beide Aktien werden allerdings weiterhin zum Kauf empfohlen. Als Hebel auf den Goldpreis gelten die Aktien von Explorationsunternehmen. In diesem Bereich ist das Wertpapier DRC Gold interessant. DRC-CEO Klaus Eckhof hat die heutige Kibali-Mine entwickelt. "Reuters" bezeichnet Kibali als eine der größten Goldminen Afrikas. Mit DRC Gold will er es erneut schaffen. In wenigen Jahren soll eine Ressource von über 10 Mio. Unzen aufgebaut werden. Wichtige News stehen bevor und könnten die Aktie antreiben.

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