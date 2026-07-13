Treibt China den Goldpreis auf 6.000 USD? Barrick Mining und Newmont zum KAUF empfohlen! Chance auf Outperformance mit DRC Gold! Gold und Goldaktien sind derzeit etwas für antizyklische Anleger. Zuletzt machte J. P. Morgan Hoffnung auf eine neue Edelmetallrally. Die Experten halten 6.000 USD je Feinunze noch in diesem Jahr für möglich. Insbesondere die Entwicklung in China …



