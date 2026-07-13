Neue Milliarden für TKMS, KI-Rally bei Alibaba und Power Metallic Mines mit Chart-Potenzial Geopolitische Krisen wirken auch für die Börse wie eine tickende Zeitbombe. Am Wochenende eskalierte die Situation an der Straße von Hormus erneut dramatisch. Iran sperrte eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, Containerschiffe wurden …



