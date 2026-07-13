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    Neue Milliarden für TKMS, KI-Rally bei Alibaba und Power Metallic Mines mit Chart-Potenzial

    Geopolitische Krisen wirken auch für die Börse wie eine tickende Zeitbombe. Am Wochenende eskalierte die Situation an der Straße von Hormus erneut dramatisch. Iran sperrte eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, Containerschiffe wurden …

    Neue Milliarden für TKMS, KI-Rally bei Alibaba und Power Metallic Mines mit Chart-Potenzial
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Geopolitische Krisen wirken auch für die Börse wie eine tickende Zeitbombe. Am Wochenende eskalierte die Situation an der Straße von Hormus erneut dramatisch. Iran sperrte eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, Containerschiffe wurden beschossen, und die USA antworteten mit Luftangriffen. Was für viele nur eine weitere Schlagzeile ist, bedeutet für Anleger aber eine völlig neue Marktdynamik. Denn diese Eskalation im Nahen Osten setzt die Energiepreise unter Druck und schafft damit Gewinner und Verlierer an ganz unerwarteten Ecken und Enden. Genau jetzt zeigt sich, wenn der Gesamtmarkt wieder unter Druck gerät, wo echte Chancen lauern. Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba z. B. befindet sich in einem faszinierenden Comeback, während die deutsche Rüstungsschmiede TKMS von Milliarden-Aufträgen eigentlich profitieren sollte. Und dann gibt es da noch die Profiteure bei kritischen Rohstoffen. Unternehmen wie Power Metallic Mines arbeiten mit ihren im Boden schlummernden Rohstoffen auch an der Zukunft der Elektromobilität, eine Industrie, die vor einer Neubewertung steht. Drei völlig unterschiedliche Unternehmen, drei völlig unterschiedliche Branchen, aber alle direkt oder indirekt beeinflusst von dem, was gerade am Persischen Golf passiert. Die Frage lautet: Wer profitiert wirklich von dieser Krise oder welcher Einstieg bietet ein gutes Setup? Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie von den jetzigen geopolitischen Spannungen profitieren können.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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