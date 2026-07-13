RAUS aus der Gerresheimer-Aktie? TKMS mit Kaufempfehlung! HPQ Silicon weckt Interesse! Gerresheimer-Aktie verkaufen? Dazu raten Analysten. Dabei war nach den Bilanzierungsfragen, der verspäteten Vorlage des Geschäftsberichts, den Spekulationen rund um die BaFin-Prüfung sowie den Vorstandswechseln zuletzt etwas Ruhe beim …



