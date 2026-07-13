Social-Media-Mindestalter? EU-Experten geben Empfehlung ab

Von der Leyen hatte den Einfluss von Social Media auf Minderjährige zuletzt kritisiert und deshalb ein Expertengremium damit beauftragt, sie in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes im Internet zu beraten. Die deutsche Politikerin nannte zudem Australien als mögliches Vorbild, das als erstes Land weltweit Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige einführte. Mit einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission wird spätestens im Herbst gerechnet./tre/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 357,2 auf Nasdaq (11. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +13,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +8,34 %/+29,26 % bedeutet.