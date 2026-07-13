Social-Media-Mindestalter? EU-Experten geben Empfehlung ab
- Bericht zu Mindestalter für soziale Netzwerke
- EU-Kommission zuständig für Plattformregeln
- Australien Vorbild mit Verbot für unter 16-Jährige
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Experten überreichen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Montag (10.00 Uhr) einen Bericht mit wegweisenden Ratschlägen zur möglichen Einführung eines Mindestalters für soziale Netzwerke. Die Empfehlungen könnten auch für die deutsche Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche entscheidend sein.
Wer digitale Altersschranken bei TikTok, Instagram, Snapchat und Co. auch technisch durchsetzen will, kommt um Brüssel wahrscheinlich nicht herum. Regeln bei den Online-Riesen durchzusetzen, ist die Zuständigkeit der EU-Kommission; und nationale Gesetze dürfen sich nicht mit EU-Regeln überschneiden.
Von der Leyen hatte den Einfluss von Social Media auf Minderjährige zuletzt kritisiert und deshalb ein Expertengremium damit beauftragt, sie in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes im Internet zu beraten. Die deutsche Politikerin nannte zudem Australien als mögliches Vorbild, das als erstes Land weltweit Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige einführte. Mit einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission wird spätestens im Herbst gerechnet./tre/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 357,2 auf Nasdaq (11. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +13,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +8,34 %/+29,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.