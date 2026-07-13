Die letzte Abstimmung über neue EU-Fluggastrechte steht an

Fluggesellschaften müssen künftig zum Beispiel auch Schreibfehler in Namen auf Tickets kostenlos korrigieren und für eingecheckte Gäste ohne weitere Gebühren einen Boardingpass ausdrucken. Die Regeln für Entschädigungen bei verspäteten und gestrichenen Flügen sollen dagegen im Wesentlichen unverändert bleiben. Darüber waren Staaten und Parlament lange uneins./wea/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 9,463 auf Lang & Schwarz (12. Juli 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,08 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4000EUR.