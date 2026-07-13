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    Die letzte Abstimmung über neue EU-Fluggastrechte steht an

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Staaten billigen neue Fluggastrechte ab 2027
    • Kinder unter 14 sitzen kostenlos neben Eltern
    • Kostenlose Namenskorrektur und Bordkartendruck
    Die letzte Abstimmung über neue EU-Fluggastrechte steht an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neuen Rechte für Fluggäste in der EU nehmen am Montag absehbar die letzte Hürde vor der Umsetzung. Dann billigen voraussichtlich Minister der EU-Staaten die Änderung, mit der unter anderem Familien und Menschen mit Behinderung neue Rechte bekommen. Das Europaparlament hat bereits zugestimmt. Die neuen Regeln gelten voraussichtlich ab Mitte 2027.

    Kinder unter 14 Jahren dürfen dann im Flugzeug neben ihren Eltern sitzen, ohne dass Geld für die Sitzplatzreservierung fällig wird. Das gilt auch für Schwangere sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und deren jeweilige Begleitung.

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    Fluggesellschaften müssen künftig zum Beispiel auch Schreibfehler in Namen auf Tickets kostenlos korrigieren und für eingecheckte Gäste ohne weitere Gebühren einen Boardingpass ausdrucken. Die Regeln für Entschädigungen bei verspäteten und gestrichenen Flügen sollen dagegen im Wesentlichen unverändert bleiben. Darüber waren Staaten und Parlament lange uneins./wea/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 9,463 auf Lang & Schwarz (12. Juli 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,08 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4000EUR.





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