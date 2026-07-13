Neues 24.000-Container-Schiff läuft erstmals Hamburg an
- Containerschiff Notre Dame mit 24.212 TEU in Hamburg
- Antrieb mit LNG, Marinediesel und Biomethan möglich
- Erstes von zehn CMA CGM Schiffen gebaut in China
HAMBURG (dpa-AFX) - Ein neues, mehr als 24.000 Standardcontainer fassendes Schiff läuft am Montag erstmals Hamburg an. Das teilte die französische Reederei CMA CGM mit, die das Schiff betreibt und zu den größten Reedereien der Welt gehört. Die "Notre Dame", die unter französischer Flagge fährt, soll voraussichtlich gegen 15.00 Uhr am Eurogate-Containerterminal in Waltershof festmachen, das gegenüber dem Elbstrand liegt.
Die "Notre Dame" fasst nach Reedereiangaben bis zu 24.212 Standardcontainer. Das Schiff wurde in China gebaut, im nordfranzösischen Le Havre getauft und ist über Europas größten Hafen Rotterdam nach Hamburg gefahren. Die "Notre Dame" wird mit Flüssigerdgas und Marinediesel betrieben und kann den Angaben nach auch mit flüssigem Biomethan fahren.
CMA CGM hat insgesamt zehn Schiffe bestellt, die nach französischen Wahrzeichen benannt werden. Die "Notre Dame" ist das erste Schiff der Baureihe. Die weiteren Schiffe sollen nach und nach bis 2028 geliefert werden.
Zunächst soll die "Notre Dame" Hamburg am Dienstag wieder verlassen. Künftig soll das Schiff zwischen Asien und Europa verkehren und auch in Hamburg wiederkehrend Halt machen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,80 auf Lang & Schwarz (12. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hamburger Hafen und Logistik - A0S848 - DE000A0S8488
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hamburger Hafen und Logistik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Anfechtungsklage angekündigt.