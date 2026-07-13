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    Merz spricht an Kölner Uni - Protest angemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz eröffnet Adenauer School an Universität Köln
    • Asta meldet Demonstration mit etwa 1000 Teilnehmenden
    • Zwei Kundgebungen angemeldet mit 150 und 30 Gästen
    Merz spricht an Kölner Uni - Protest angemeldet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet am Montag (12.30) Uhr eine neue Einrichtung der Universität Köln zur Ausbildung von Fachkräften für Politik und Verwaltung. Die Einrichtung trägt den Namen "Adenauer School of Government". Trotz des Bezugs auf den in Köln geborenen CDU-Politiker Konrad Adenauer soll die Schule überparteilich sein. Nach Angaben der Universität hält Merz einen Vortrag. Danach werde er mit Gästen ins Gespräch kommen und Fragen beantworten. Unter den Gästen seien viele Studierende.

    Die Studentenvertretung Asta hat eine Demonstration gegen den Besuch von Merz mit 1000 Teilnehmern angemeldet. Die "Adenauer School of Government" solle die nächsten Führungseliten heranbilden, heißt es in einem Demo-Aufruf. "So sollen neoliberal-konservative Ideologien und Interessen von Konzernen an der Uni und in der Gesellschaft verankert werden. Und das während in allen sozialen Bereichen der Gesellschaft, auch an der Uni Köln, massiv gekürzt wird."

    Darüber hinaus sind laut Polizei noch zwei Kundgebungen mit 150 und 30 Teilnehmern angemeldet. Hier lautet das Motto "Merz kommt nach Köln - wir wehren uns" und "Köln steht auf - Merz muss weg"./cd/DP/he






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