EIN LEBENSSTILPROGRAMM VERBESSERT DIE GEHIRNGESUNDHEIT BEI ÄLTEREN ERWACHSENEN MIT DEM RISIKO EINER DEMENZ IN GANZ LATEINAMERIKA

- Die Ergebnisse der LatAm-FINGERS-Studie bestätigen und erweitern die Ergebnisse der US-amerikanischen POINTER-Studie – – zeigen, dass strukturierte Strategien zur Senkung des Demenzrisikos kulturübergreifend anwendbar sind –

Die LatAm-FINGERS-Studie zeigt, dass auf die verschiedenen lateinamerikanischen Kulturen, Gesundheitssysteme und Gemeinschaften zugeschnittene Lebensstilinterventionen das Gedächtnis, das Denkvermögen und die kognitiven Funktionen insgesamt bei älteren Menschen verbessern können, bei denen das Risiko eines kognitiven Abbaus und einer Demenz besteht.

Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse der US-amerikanischen POINTER-Studie, wonach eine aus mehreren Komponenten bestehende Lebensstilintervention mit strukturierter Beratung, Coaching und Unterstützung durch Gleichaltrige die kognitiven Funktionen bei älteren Menschen aus der Risikogruppe stärker verbessert als ein eigenständiger Ansatz.

LONDON, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von der Alzheimer's Association finanzierte lateinamerikanische Initiative für Lebensstilinterventionen zur Vorbeugung kognitiver Einschränkungen (LatAm-FINGERS) ergab, dass zwei kulturell angepasste Lebensstilinterventionen das Gedächtnis, das Denkvermögen und die allgemeine kognitive Funktion bei älteren Erwachsenen mit Demenzrisiko in elf lateinamerikanischen Ländern verbesserten, wobei die stärksten Verbesserungen bei den Teilnehmern zu verzeichnen waren, die strukturierte Unterstützung und Betreuung erhielten.

Die Ergebnisse der zweijährigen Studie, die heute auf der internationalen Konferenz der Alzheimer's Association (AAIC) 2026 in London und online vorgestellt wurden, bauen auf den Ergebnissen der US-amerikanischen Studie zum Schutz der Gehirngesundheit durch Lebensstilinterventionen zur Risikominderung (U.S. POINTER) auf und bekräftigen diese. Sie zeigen, dass multidimensionale Lebensstilinterventionen – darunter körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, kognitives Training und soziale Teilhabe – erfolgreich an verschiedene Kulturen, Gesundheitssysteme und Gemeinschaften angepasst werden können. Die Studie wird gleichzeitig auch in der Fachzeitschrift veröffentlicht.