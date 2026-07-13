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    Steingarts 'Pioneer' plant drittes Medienschiff in Frankfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Media Pioneer plant drittes Redaktionsschiff in FFM
    • Investitionen über 40 Millionen Euro für Pioneer Three
    • Finanziert aus Einnahmen Krediten und Leseraktionären
    Steingarts 'Pioneer' plant drittes Medienschiff in Frankfurt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Medienunternehmen Media Pioneer von Publizist Gabor Steingart will ein drittes Redaktionsschiff bauen und in Frankfurt am Main stationieren. Dafür seien Investitionen von mehr als 40 Millionen Euro geplant, teilte das Unternehmen mit. Künftig soll von dort aus vor allem über Wirtschaft und Finanzmärkte berichtet werden.

    Die "Pioneer Three" soll den Angaben zufolge rund 80 Meter lang werden und mehr als 1.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten. Geplant sind Redaktionsräume für Wirtschafts- und Finanzjournalisten sowie Flächen für Veranstaltungen und Bildungsangebote. Finanziert werden soll das Vorhaben laut Media Pioneer aus laufenden Einnahmen, Krediten und zusätzlichem Kapital von Leseraktionären. Wann das Schiff fertig sein soll, ließ das Unternehmen offen.

    "Finanzielle Freiheit beginnt mit Verständnis und der Lust am Unternehmertum", sagte Steingart. Mit der "Pioneer Three" entstehe in Frankfurt "ein Ort, an dem wirtschaftliche Zusammenhänge eingeordnet, diskutiert und wenn nötig auch kritisiert werden".

    Bislang gehören zwei Redaktionsschiffe zur Flotte von Media Pioneer. Die "Pioneer One" liegt seit 2020 auf der Spree im Berliner Regierungsviertel. 2024 kam mit der "Pioneer Two" ein größeres Schiff mit Fernsehstudio hinzu./svv/DP/zb






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