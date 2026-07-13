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    Schwach erwartet - Ölpreisanstieg wegen Iran-Krieg, Verluste in Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Weitere US-Angriffswellen gegen den Iran belasten Märkte
    • Steigende Ölpreise drücken Asiens Börsen und Dax
    • Kospi fällt acht Prozent trotz 63 Prozent Jahresplus
    DAX-FLASH - Schwach erwartet - Ölpreisanstieg wegen Iran-Krieg, Verluste in Asien
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise haben Asiens Aktienmärkten den Wochenstart verhagelt. In diesem Umfeld lässt wohl auch der Dax am Montag Federn. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte. Damit würde der Dax wieder deutlich unter seine 21-Tage-Linie fallen und auch etwas unter das Vorwochentief von 24.830 Punkten rutschen.

    Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten.

    "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", sagte Marktbeobachter Stephen Innes. "Der Iran sagt, sie ist geschlossen. Die USA sagen, der Schiffsverkehr fließt. Beide Aussagen sind technisch vertretbar. Ein labiles Gleichgewicht, das für Unbehagen sorgt."

    Am auffälligsten sind die Verluste wieder einmal im südkoreanischen Kospi , der um acht Prozent auf das Niveau von Anfang Mai absackte. Er war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch 63 Prozent im Plus./ag/zb






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