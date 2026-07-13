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    Genf behauptet den Spitzenplatz in der weltweiten Baukostenrangliste 2026 von Arcadis, während Auftraggeber mehr Kontrolle über die Planungssicherheit bei der Umsetzung anstreben

    Eine neue weltweite Rangliste zeigt, dass die verlässliche Einhaltung von Kosten und Zeitplänen sowie die sichere Umsetzung in komplexen Baumärkten zunehmend zum Wettbewerbsvorteil werden.

    AMSTERDAM, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Arcadis (EURONEXT: ARCAD), das weltweit führende Unternehmen für datengestützte, nachhaltige Lösungen in den Bereichen Planung, Ingenieurwesen und Beratung für natürliche und gebaute Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Genf laut dem International Construction Cost Index 2026 von Arcadis weiterhin die weltweit teuerste Stadt für Bauvorhaben ist und damit vor London und Zürich liegt.

    Arcadis Logo

    Der jährliche Index, der die Baukosten in 100 Großstädten vergleicht, zeigt, dass sich die weltweit teuersten Baumärkte weiterhin auf etablierte, komplexe Städte mit hoher Nachfrage und begrenzten Kapazitäten für die Umsetzung von Bauprojekten konzentrieren. Genf liegt weltweit an erster Stelle, gefolgt von London, Zürich, München und Kopenhagen. New York City, San Francisco, Dublin, Bristol und Philadelphia komplettieren die weltweiten Top Ten.

    Während die Spitze der Rangliste weitgehend unverändert bleibt, hat sich das allgemeine Marktumfeld verändert. Die weltweiten Baumärkte gehen von inflationsbedingter Unsicherheit in eine selektivere Investitionsphase über, in der Kapital gezielter eingesetzt wird, statt dass die Nachfrage lediglich allgemein nachlässt. Für Bauherren fließt Kapital zunehmend in komplexe, leistungsstarke Objekte, die langfristiges Wachstum unterstützen – darunter moderne Arbeitswelten, Gesundheitseinrichtungen, Labore, Rechenzentren, Anlagen für die hochentwickelte Fertigung und andere technisch hoch ausgestattete Gebäude, die für die digitale Transformation sowie die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Höhere Finanzierungskosten, Schwankungen auf den Energiemärkten, Unsicherheiten bei Zöllen und Engpässe in der Lieferkette setzen die Wirtschaftlichkeit von Projekten jedoch zunehmend unter Druck und machen frühzeitige Kostenanalysen, Szenarioplanung, Beschaffungsstrategien sowie eine disziplinierte Programmabwicklung umso wichtiger.

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    PR Newswire (dt.)
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