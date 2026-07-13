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    Ölpreis springt über 4 %

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    Eskalation zwischen USA und Iran treibt Brent auf 79 Dollar

    Neue US-Angriffe auf den Iran, Gegenangriffe auf US-Basen in Kuwait und Bahrain: Der Ölpreis springt über 4 Prozent, während Tanker die Straße von Hormus nur noch mit abgeschalteten Ortungsgeräten passieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis springt über 4 % - Eskalation zwischen USA und Iran treibt Brent auf 79 Dollar
    Foto: DHT Holdings

    Der Ölpreis ist am Montag kräftig gestiegen, nachdem sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran übers Wochenende erneut verschärft haben. Brent-Rohöl verteuerte sich um mehr als 4 Prozent auf 79,34 US-Dollar je Barrel, die amerikanische Sorte WTI zog auf 74,51 US-Dollar an.

    Auslöser war eine neue Angriffswelle: US-Streitkräfte bombardierten am Sonntag Dutzende iranische Ziele mit Präzisionsmunition. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten nach eigenen Angaben mit Attacken auf US-Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain.

    US-Präsident Donald Trump behauptete, die Straße von Hormus sei weiterhin offen für kommerzielle Schifffahrt. Tehran erklärte das Gegenteil: Der Seeweg sei gesperrt, nachdem ein Schiff eine nicht genehmigte Route befahren und beschossen worden sei.

    "Mit dem steigenden Ölpreis wächst einmal mehr die Angst vor einer neuen Inflationswelle und lässt die Renditen steigen", schreibt Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist die Wiederholung des bekannten und bereits mehrfach durchlebten Eskalationsszenarios."

    Die Realität auf dem Wasser ist undurchsichtig. Am Sonntag passierten lediglich sechs Frachtschiffe die Meerenge, so wenige wie seit fünf Wochen nicht. Bemerkenswert dabei: Alle sechs fuhren mit abgeschalteten Transpondern, also im sogenannten Dark-Mode, wie Bloomberg berichtet. Auch in den Tagen zuvor überwogen diese nicht nachverfolgbaren Durchfahrten gegenüber den offiziell sichtbaren. Am Montagmorgen waren zeitweise überhaupt keine Schiffe in der Meerenge zu orten, obwohl Tracking-Daten auf beiden Seiten der Straße Schiffe auftauchen ließen, die offensichtlich unbemerkt durchgefahren waren.

    Für den globalen Energiemarkt sind das keine guten Vorzeichen. Noch vor Kriegsbeginn Ende Februar passierten rund zwanzig Prozent des weltweiten Öl- und Flüssiggashandels die Straße von Hormus. Zwar stieg das globale Ölangebot im Juni infolge einer vorläufigen Einigung zwischen Washington und Teheran um 4,1 Millionen Barrel pro Tag, doch liegt es laut Internationalem Energieagenturbericht noch immer 9,4 Millionen Barrel täglich unter dem Vorkriegsniveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 79,75USD auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.


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