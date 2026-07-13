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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 29 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 29 / 2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 29 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juli 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 29 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    HORNBACH Holding
    		- 13.07.
    Hormel Foods
    		+4,11 % 13.07.
    US Global Investors (A)
    		+3,82 % 13.07.
    Universal
    		+6,41 % 13.07.
    Pershing Square
    		- 13.07.
    Global Net Lease
    		+11,53 % 13.07.
    Eagle Point Credit Company Inc
    		+26,41 % 13.07.
    Bank OZK
    		+3,87 % 13.07.
    Eagle Point Income Company
    		+13,67 % 13.07.
    Coca-Cola Femsa SAB de CV
    		+4,33 % 13.07.
    Laboratorios Farmaceuticos Rovi
    		+1,36 % 13.07.
    Thornburg Income Builder Opportunities Trust
    		+6,96 % 13.07.
    PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
    		+11,28 % 13.07.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    		+5,07 % 13.07.
    Fabege
    		+2,47 % 13.07.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,70 % 13.07.
    CF Bankshares
    		+1,33 % 13.07.
    RPM International
    		+1,67 % 14.07.
    Apogee Enterprises
    		+1,62 % 14.07.
    Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV
    		+3,24 % 14.07.
    Eaton Vance Mun/Sh USD
    		+5,82 % 14.07.
    Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust of Benef Interest
    		+11,95 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+10,50 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+6,50 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,68 % 14.07.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    		+5,43 % 14.07.
    BNY MELLON STRA/COM
    		+4,09 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+7,93 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    		+6,79 % 14.07.
    Eaton Vance Sr/Sh USD
    		+9,57 % 14.07.
    Invesco Value Municipal Income Trust
    		+6,84 % 14.07.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,58 % 14.07.
    Invesco Quality Municipal Income Trust
    		+6,86 % 14.07.
    Abbott Laboratories
    		+1,85 % 15.07.
    AbbVie
    		+3,30 % 15.07.
    Freeport-McMoRan
    		+1,38 % 15.07.
    ARMOUR Residential REIT
    		+17,28 % 15.07.
    Trinity Capital
    		+16,69 % 15.07.
    Capital Southwest
    		+10,66 % 15.07.
    Emcor Group
    		+0,20 % 15.07.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    		+22,05 % 15.07.
    Acerinox
    		+4,19 % 15.07.
    Bel Fuse (A)
    		+0,24 % 15.07.
    OFS Credit Company
    		+23,44 % 15.07.
    XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (Old)
    		+14,90 % 15.07.
    Portman Ridge Finance Corporation
    		+14,79 % 15.07.
    VSE
    		+0,28 % 15.07.
    Buckle
    		+8,19 % 15.07.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    		+21,62 % 15.07.
    Mid-America Apartment Communities
    		+4,21 % 15.07.
    Phillips Edison & Company
    		+3,58 % 15.07.
    Trinity Industries
    		+4,44 % 15.07.
    Arcosa
    		+0,21 % 15.07.
    KAYNE ANDERSON/COM
    		+6,54 % 15.07.
    MV Oil Trust Trust Units
    		+13,72 % 15.07.
    American Financial Group
    		+5,44 % 15.07.
    Bel Fuse (B)
    		+0,26 % 15.07.
    Covivio
    		+1,96 % 15.07.
    Sound Point Meridian Capital
    		+19,46 % 15.07.
    Norwood Financial Corporation
    		+4,94 % 15.07.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    		+13,50 % 15.07.
    Kesko (B)
    		+4,66 % 15.07.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    		+12,67 % 15.07.
    Community Bancorp VT
    		+4,58 % 15.07.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    		+10,13 % 15.07.
    City Holding
    		+2,76 % 15.07.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    		+10,09 % 15.07.
    BLACKROCK HEALT/COM
    		+8,31 % 15.07.
    EATON VANCE SR/COM
    		+9,01 % 15.07.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    		+3,49 % 15.07.
    BLACKROCK ENERG/COM
    		+8,82 % 15.07.
    Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest
    		+10,18 % 15.07.
    Camden National
    		+4,12 % 15.07.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    		+7,46 % 15.07.
    Guggenheim Active Allocation Fund of Benef Int
    		+9,24 % 15.07.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    		+9,68 % 15.07.
    Nuveen Sel Tx F/Sh USD
    		+4,22 % 15.07.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    		+2,60 % 15.07.
    BLACKROCK CR AL/COM
    		+9,33 % 15.07.
    GUGGENHEIM BUIL/COM
    		+9,44 % 15.07.
    EATON VANCE FR/COM
    		+9,60 % 15.07.
    Saul Centers
    		+7,19 % 15.07.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.25% Red Pfd (A)
    		- 15.07.
    Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
    		+10,70 % 15.07.
    BLACKROCK VA MU/COM
    		+5,50 % 15.07.
    NUVEEN DYNAMIC /COM SHS
    		+7,24 % 15.07.
    Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
    		+5,06 % 15.07.
    Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
    		+4,73 % 15.07.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.875% Cum Red Perp Pfd (C)
    		- 15.07.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 15.07.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    		+7,74 % 15.07.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 15.07.
    Sound Point Meridian Capital 8 %
    		+7,98 % 15.07.
    Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd
    		+6,09 % 15.07.
    Arbor Realty Trust 6.25 % Cum Conv Red Pfd (E)
    		+7,16 % 15.07.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,45 % 15.07.
    NexPoint Real Estate Finance 8.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+8,93 % 15.07.
    Watsco
    		+2,59 % 16.07.
    Apollo Commercial Real Estate Finance
    		+10,11 % 16.07.
    Graham Holdings
    		+0,78 % 16.07.
    Barnes & Noble Education
    		- 16.07.
    Proven VCT
    		+5,37 % 16.07.
    Johnson Outdoors (A)
    		+4,15 % 16.07.
    Proven Growth and Income VCT
    		+5,49 % 16.07.
    Kadant
    		+0,44 % 16.07.
    Cranswick
    		+1,96 % 16.07.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    		+8,52 % 16.07.
    Mitie Group
    		+3,68 % 16.07.
    Bytes Technology Group
    		+3,66 % 16.07.
    Alamo Group
    		+0,65 % 16.07.
    Character Group
    		+5,18 % 16.07.
    Watsco (B)
    		+2,60 % 16.07.
    TwentyFour Income Fund Registered
    		+9,33 % 16.07.
    Greenbrier Companies
    		+2,35 % 16.07.
    Schroder European Real Estate Investment Trust
    		+7,76 % 16.07.
    Porvair
    		+0,89 % 16.07.
    JPMorgan Asia Growth & Income PLC
    		+5,69 % 16.07.
    Invesco Bond Income Plus Limited Cap Capitalisation
    		+7,05 % 16.07.
    Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust GBP
    		+5,20 % 16.07.
    Victorian Plumbing Group
    		+2,07 % 16.07.
    Hansa Investment Company Registered (A)
    		+1,17 % 16.07.
    Regency Centers 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+6,61 % 16.07.
    Suedzucker
    		- 17.07.
    Oxford Square Capital
    		+19,99 % 17.07.
    WD-40
    		+1,60 % 17.07.
    EOG Resources
    		+3,62 % 17.07.
    Cracker Barrel Old Country Store
    		+1,96 % 17.07.
    Methode Electronics
    		+5,90 % 17.07.
    CION Investment
    		+13,91 % 17.07.
    TD SYNNEX Corporation
    		+1,33 % 17.07.
    Williams-Sonoma
    		+1,47 % 17.07.
    Dime Community Bancshares
    		+3,56 % 17.07.
    Global Water Resources
    		+2,96 % 17.07.
    GABELLI MULTIME/COM
    		+25,27 % 17.07.
    Acuity Brands
    		+0,23 % 17.07.
    PerkinElmer
    		+0,27 % 17.07.
    Oxford Industries
    		+2,92 % 17.07.
    Elisa Oyi (A)
    		+5,20 % 17.07.
    UDR
    		+4,47 % 17.07.
    Luxfer Holdings
    		+4,22 % 17.07.
    Principal Real Estate Income Fund
    		+12,14 % 17.07.
    Mc Grath Rent
    		+1,72 % 17.07.
    RGC Resources
    		+3,89 % 17.07.
    ANGEL OAK FINL /COM BEN INT
    		+10,29 % 17.07.
    Verkkokauppa.com
    		- 17.07.
    Friedman Industries
    		+1,03 % 17.07.
    Gabelli Global/Sh USD
    		+6,77 % 17.07.
    Pathfinder Bancorp
    		+1,31 % 17.07.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    		+7,96 % 17.07.
    Quaker Chemical (doing business Quaker Houghton)
    		+1,59 % 17.07.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,36 % 17.07.
    Pearl Diver Credit Company
    		+15,28 % 17.07.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 17.07.
    Dillards Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs
    		+9,01 % 17.07.
    Pearl Diver CR Inc Preferred
    		+7,32 % 17.07.

    Die Dividendenrenditen in der KW 29 / 2026 reichen von +0,20 % bei Emcor Group bis +26,41 % bei der Eagle Point Credit Company Inc Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 29 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 29 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juli 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juli, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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